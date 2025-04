En un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, en el Centro Cívico del Bicentenario, se realizó la entrega de 3.053 netbooks a 118 instituciones de los departamentos Colón, Río Primero, Río Segundo, Santa María y Calamuchita.

Con una inversión de U$S 5.880.000, recientemente, inició la distribución de 40.000 netbooks a escuelas públicas primarias, secundarias, técnicas, especiales y de modalidades jóvenes y adultos de toda la provincia.

“Las ciudades o países que progresan lo hacen con educación. Sin educación en el mundo del conocimiento no hay progreso, y en consecuencia, no hay futuro. Por eso nosotros decidimos no parar. Este refuerzo que estamos haciendo es por el cambio en materia tecnológica”, expresó Llaryora.

A su vez, el mandatario provincial, agradeció y destacó la labor de directoras y docentes de las distintas instituciones educativas: “Gracias por abrir la escuela, por brindar oportunidades y por llevar esta reforma en un momento tan difícil. Les agradezco por animarnos a cambiar el sistema”.

Cabe recordar que en 2024 el Gobierno de Córdoba entregó 13.414 notebooks (U$S 1.918.202), alcanzando a 913 instituciones educativas

Acompañaron al gobernador el secretario de Educación, Luis Franchi; el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Limia; Analía Álvarez, entre otras autoridades provinciales.

También, el acto contó con la presencia de Analía Álvarez, directora de la escuela Primaria Víctor Mercante del Departamento Río Segundo; Viviana Baigorria, directora de la escuela primaria Presbítero José Gabriel Brochero del departamento Río Primero; Analía Salvucci, directora de la escuela primaria Juan Bautista Alberdi del departamento Santa María; Daniela Salguero, directora de la escuela Juan Manuel Albarenque, del departamento Calamuchita; y Lorena Damario, directora del IPEM N° 165 Presbítero José Bonoris perteneciente al departamento Colón.