En las últimas 48 horas, Córdoba registró el mayor nivel de precipitaciones durante un mes de agosto y marcó un récord respecto de los últimos 100 años.

Ante esta situación, la Provincia activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre en el Departamento Marcos Juárez.

En la jornada del domingo el gobernador Martín Llaryora tomó contacto directo con los intendentes de Marcos Juárez, Cruz Alta, Los Surgentes y Santiago Temple.

Asimismo, por instrucción del mandatario provincial, los ministerios de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad e Infraestructura y Servicios Públicos trabajan de manera conjunta con intendentes y jefes comunales para asistir a las familias afectadas, evitar el ingreso de agua a los cascos urbanos y rehabilitar las rutas anegadas por la abundante caída de agua.

También se puso en marcha el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, lo que posibilita el envío de fondos y de insumos esenciales para las familias afectadas: Artículos de limpieza, colchones, frazadas, chapas y elementos de primera necesidad.

Desde muy temprano, los equipos de Recursos Hídricos trabajaron con retroexcavadoras y bombas de gran caudal para contener el ingreso de agua a los cascos urbanos del departamento Marcos Juárez y Río Primero.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, junto al secretario general Paulo Cassinerio, estarán esta tarde en el departamento Marcos Juárez para coordinar la ayuda enviada y acompañar personalmente a las familias.

El ministerio de Gobierno mantiene una comunicación permanente con los intendentes y jefes comunales. En tanto que el ministerio de Seguridad, a través de Defensa Civil, bomberos y la policía, coordinan la ayuda con los municipios para mitigar los efectos de las inundaciones.

Como ya se informó, Cruz Alta es la localidad donde mayor cantidad de agua cayó con 332 milímetros en pocas horas, Inriville registró 187,8 milímetros acumulados.

En estas localidades se trabaja con retroexcabadoras y se desplegaron bombas arroceras para drenar el agua acumulada.

También fueron afectados por la caída de agua los Departamentos Río Segundo, San Martín, Unión y el sur de San Justo.

Estado de las rutas provinciales

Rutas cortadas:

- La Policía Caminera y equipos de Seguridad mantienen cortes preventivos en las siguientes rutas:

- CORTE TOTAL RUTA E53 KM 05 Acceso Padre Luchessi (sentido Río Ceballos CBA).

- CORTE TOTAL RP 13 KM 37 AL 54 por ACUMULACIÓN DE AGUA (entre Villa del Rosario y Luque).

- CORTE TOTAL RP 6 KM 249 AL 262 por ACUMULACIÓN DE AGUA (Entre Los Surgentes y Cruz Alta)

- CORTE TOTAL RUTA 9 SUR(vieja Entre Gral. Roca y Marcos Juárez)

Rutas habilitadas

- RUTA 12 entre la ciudad de Marcos Juárez e Inriville fue habilitada para todo tráfico.