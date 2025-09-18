El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó este jueves la construcción del Campus Papa Francisco. El centro estará ubicado en el predio del Complejo Esperanza, en Bouwer.

La iniciativa fue anunciada por el gobernador Martín Llaryora y tiene como objetivo “generar espacios adecuados para la atención integral de adolescentes bajo cuidado judicial”.

El proyecto contemplará cinco unidades habitacionales con capacidad para 125 jóvenes, distribuidos en grupos de hasta 25, con instalaciones que incluyen áreas verdes, deportivas, de convivencia, salud y educación.

La obra abarcará 6.500 metros cuadrados y movilizará a entre 350 y 400 operarios durante su construcción.

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó que la obra representa un nuevo paradigma de acompañamiento para los jóvenes: “Cuando gobernamos y diseñamos infraestructura de estas características, estamos pensando en el uno a uno del joven en particular, sino en la comunidad que se va a beneficiar con esa política pública”, sostuvo.

El complejo, que llevará el nombre del Papa Francisco en homenaje a su enfoque en la reinserción social de los jóvenes, también incluirá espacios para capacitación en oficios y actividades socioeducativas, fomentando la cultura del trabajo y la contención social.

Se presentaron ofertas de seis empresas constructoras: AMG Obras Civiles, Astori Construcciones, Constructores, Ingeniería y Trujillo (consorcio), Corbe Dar Ne (consorcio), Delta S.A. y Riva S.A.I.I.C.F.A.