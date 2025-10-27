La Provincia de Córdoba comunicó que este lunes 27 de octubre abonó en tiempo y forma el 36° servicio de los Títulos de Deuda Local al 7,125% con vencimiento en 2026, correspondientes a U$S 9.375.000 de capital y U$S 834.960,94 de intereses, totalizando un monto de U$S 10.209.960,94.

Los títulos fueron emitidos en octubre de 2016 por U$S150 millones y luego ampliados en otros U$S 150 millones en abril de 2017, quedando un valor residual de U$S 46.875.000 por amortizar.

La emisión se destinó íntegramente al financiamiento del Programa de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba y, en cuanto a sus condiciones financieras, se emitieron con un cupón del 7,125%, abonan intereses y amortizaciones en forma trimestral y tienen vencimiento en octubre de 2026.

De este modo, la Provincia de Córdoba continúa honrando las obligaciones asumidas en los mercados de deuda, ratificando su compromiso con la responsabilidad financiera y manteniendo el equilibrio en sus cuentas públicas.

Estas políticas de gestión son valoradas tanto por los agentes del mercado financiero como por las agencias calificadoras de deuda, quienes depositan su confianza en Córdoba y ponderan positivamente el desempeño económico y fiscal de la Provincia.