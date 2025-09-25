El Hospital de Niños de Córdoba protagonizó un hecho histórico. Por primera vez, una cirugía realizada en el nosocomio fue transmitida en vivo a médicos del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista (SOLACI), uno de los encuentros más relevantes del mundo en la especialidad, desarrollado en Ciudad de México.

El procedimiento consistió en un implante de válvula pulmonar, colocado en un niño de 8 años con una cardiopatía congénita. Se trató de una técnica mínimamente invasiva, realizada con catéter, que permite evitar una cirugía a corazón abierto y favorece notablemente la recuperación.

“Fuimos seleccionados para mostrar nuestra experiencia en tiempo real. Compartir este tipo de casos no solo enriquece el aprendizaje, sino que también ayuda a mejorar la atención a los pacientes”, destacó Alejandro Peirone, jefe de Cardiología de la institución.

Desde 2015, el Hospital de Niños forma parte del Programa Provincial de Cardiopatías Congénitas, que trabaja para reducir la mortalidad y garantizar acceso a tratamientos especializados. Además, recibe a pacientes de provincias vecinas, lo que refuerza el alcance de la salud pública.