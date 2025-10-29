Desde la Municipalidad de Córdoba informaron que el intendente, Daniel Passerini, tomará una licencia vinculada a un tema de salud.

Detallaron que este jueves 30 se somete a una cirugía programada en un nosocomio de nuestra ciudad. Se trata de una intervención que consiste en la extracción de la próstata con fines curativos, luego de detectarse la existencia de células tumorales malignas en un chequeo anual de rutina.

Según los profesionales a cargo de su salud -ampliaron desde el municipio- en 10 días Passerini podrá retomar sus tareas habituales en la Intendencia. Durante ese lapso, estará a cargo del municipio el viceintendente, Javier Pretto.