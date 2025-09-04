El invierno no se despide: cómo siguen las condiciones en Córdoba

El primer detalle de este jueves en tierras cordobesas, es que al mercurio le cuesta despegar.

Y los casi 20º que marcó en varios sectores, quedan lejos hoy.

Desde el Observatorio Hidrometeorológico pronostican “aumento de la nubosidad”, por eso la presencia de bancos de niebla y neblina hasta la mañana.

El frío está de regreso, y por eso se estima un día de muy poca amplitud térmica.

Las máximas, en tal sentido, no superarían los 15 grados.

El mismo sendero seguirá el tiempo el viernes, con la continuidad de la presencia de muchas nubes en lo alto.

En el centro de la provincia no harán más de 16º.

El sol será pleno, de acuerdo a las previsiones, el día sábado. Marcas en crecimiento y vientos aunque débiles, soplan desde el norte.

El domingo, a su vez, buscaría retomar marcas más cercanas al otoño.