La escuela IPET N° 70 Profesor Dr. Humberto Dionisi inició las clases este lunes pero bajo un reclamo.

“Exigimos seguridad”, decía un cartel sostenido por una madre.

Madres, estudiantes y docentes de la escuela ubicada en barrio Centro América denunciaron que son víctimas de robos y agresiones dentro del predio del IPET.

“Dos días antes de las vacaciones, mi hijo fue agredido en el patio del colegio. Entraron dos personas mayores y le pegaron dos trompadas con un traumatismo en el tabique nasal”, denunció Valeria, madre de un estudiante.

Patricia, directora de la escuela, explicó que a la escuela le faltan partes del vallado. “Teníamos un cerco perimetral que colindaba con el CPC. Y ya no está. Ahora, vecinos, por cortar camino, atraviesan el patio. No podemos dar seguridad si no sabemos quienes ingresan”, afirmó.

La escuela está ubicada sobre la avenida Juan B. Justo y cuenta con un predio grande por lo cual personas ajenas a la institución pueden pasar.

En los últimos meses, denuncian las madres, varios estudiantes fueron víctimas de robos de celulares y bicicletas dentro del predio. Incluso, algunos asaltos fueron a punta de pistolas.

“No hay un control estricto de la gente que ingresa”, expresó la directora. Las madres piden reconstruir el cerco y mejorar la seguridad de la zona.