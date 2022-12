El Mercado Norte cambia su horario de cierre por el partido de Argentina

El habitual horario de cierre del Mercado Norte de la ciudad de Córdoba se verá alterado este martes por el partido entre las selecciones de Argentina y Croacia.

Como el encuentro por el pase a la final del Mundial de Fútbol de Qatar se disputará a las 16, el tradicional centro comercial cerrará sus puertas a las 15 para dar tiempo a los trabajadores y al público en general, a que lleguen a sus hogares para ver el partido.

Desde la Cámara de Comercio de Córdoba informaron a este medio que el horario de apertura y cierre no será modificado de manera general , aunque dependerá de cada propietario de negocio -en particular- el decidir interrumpir las actividades, o no, en el horario del encuentro deportivo.

Se trata de algo optativo que pueden hacer los comerciantes.