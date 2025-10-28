El Mes del Diego: 13ª edición del evento maradoneano de Córdoba

Como cada vez que llega el mes 10 y el cumpleaños de Diego Armando Maradona, en Córdoba se activa un evento que ya es una tradición en Córdoba: El Mes del Diego tendrá su decimotercera edición el sábado 1° de noviembre, de 14 a 20 horas, en el Museo de la Industria (Libertad 1130 de barrio General Paz). “El gran evento de cultura maradoneana de Córdoba se perfuma en octubre y espera al fin de semana del cumpleaños del Diego para hacer su apuesta más ambiciosa hasta el momento: un recorrido por distintas experiencias y actividades que van de la fotografía al tarot, de la serigrafía al cine y de la literatura a la fe”, promete la invitación.

El Mes del Diego es un evento que se celebra en la ciudad de manera ininterrumpida desde el año 2013. En las doce ediciones anteriores, sus organizadores generaron diferentes propuestas culturales -siempre sin fines de lucro- en torno a la figura de Diego Armando Maradona: “Charlas con especialistas, exjugadores, periodistas, intelectuales, abordando al Diego no solo desde la mirada futbolística sino también como sujeto político y episodio cultural de la Argentina. El espíritu maradoneano se hizo presente en veladas poético-literarias, ciclos de cine y debate, murales, serigrafía, proyecciones en la vía pública, recitales, intervenciones callejeras”.

Desde 2020 en adelante, el evento adquirió un condimento especial ya que se convirtió en una forma de recordar al ídolo fallecido en aquel año. De hecho, a partir de ese año el evento manifestó un crecimiento en el número de asistentes.

Según dice el colectivo que organiza el evento, su objetivo es “mantener el espíritu que nos caracteriza: un encuentro popular donde toda persona, aquella que es maradoneana y la que todavía no, sea bienvenida”.

“El Mes del Diego pretende mantener la esencia del fútbol: es popular e inclusivo, buscando con poco incluir a los muchos. Con el Diego como bandera”, concluyen.

Grilla de actividades

Serigrafía popular : el sello del Mes del Diego. Cada año, un diseño nuevo para que su cara esté en todas las remeras. ATENCIÓN: traer una remera o cualquier tela de algodón DE COLOR CLARO.

: el sello del Mes del Diego. Cada año, un diseño nuevo para que su cara esté en todas las remeras. ATENCIÓN: traer una remera o cualquier tela de algodón DE COLOR CLARO. El gol del Diego a ciegas : apagar la vista da lugar a una experiencia multisensorial para ponerse en el cuerpo del Diego durante el momento donde se subió a lo más alto de los cielos futboleros en aquel partido contra Inglaterra en 1986.

: apagar la vista da lugar a una experiencia multisensorial para ponerse en el cuerpo del Diego durante el momento donde se subió a lo más alto de los cielos futboleros en aquel partido contra Inglaterra en 1986. Música en vivo : Soul Bitches, Nico Bustamante (Malpaso), Dolo Quinteros, Ludmi Kobluk, Tobías Ceballos (La Cruza) y otros. DJs invitados.

: Soul Bitches, Nico Bustamante (Malpaso), Dolo Quinteros, Ludmi Kobluk, Tobías Ceballos (La Cruza) y otros. DJs invitados. Pintura en vivo : El Cape, uno de los artistas plásticos más reconocidos de Córdoba, estará pintando una obra maradoneana durante el evento.

: El Cape, uno de los artistas plásticos más reconocidos de Córdoba, estará pintando una obra maradoneana durante el evento. Literatura maradoneana : lecturas a cargo de Marcos Villalobo, Gachi Martínez, Fabio Martínez, Pablo Giletta, Juan Sthali y otros. Coordina: Angel “Gringo” Ramia.

: lecturas a cargo de Marcos Villalobo, Gachi Martínez, Fabio Martínez, Pablo Giletta, Juan Sthali y otros. Coordina: Angel “Gringo” Ramia. Tatuajes : una marca maradoneana indeleble para llevar al Diego en el cuerpo.

: una marca maradoneana indeleble para llevar al Diego en el cuerpo. Proyección de “El documental del 10”, de Damián Originario y Lucas Costa : un abordaje sobre el Diego como inspirador de arte con la palabra de más de 40 artistas.

: un abordaje sobre el Diego como inspirador de arte con la palabra de más de 40 artistas. Muestra de fotografía : obras raras de una de las personas más retratadas de la historia de la humanidad en la era pre-redes. Un recorrido sobre la obra de Masahide Tomikoshi: ¿Por qué un fotógrafo japonés se obsesiona con Maradona?

: obras raras de una de las personas más retratadas de la historia de la humanidad en la era pre-redes. Un recorrido sobre la obra de Masahide Tomikoshi: ¿Por qué un fotógrafo japonés se obsesiona con Maradona? Maradona sobre ruedas : de la Ferrari negra al camión, un recorrido por la relación de Diego con vehículos de la industria automotriz. Especial: muestra del icónico Renault Clio del piloto Gabriel Raies, con el que Maradona fue navegante de rally.

: de la Ferrari negra al camión, un recorrido por la relación de Diego con vehículos de la industria automotriz. Especial: muestra del icónico Renault Clio del piloto Gabriel Raies, con el que Maradona fue navegante de rally. El altar del Diego : un rincón para homenajear a Diego en el Día de los Muertos con esta tradición mexicana. Estadio Azteca, México, Diego. ¿Cómo no homenajear a nuestro muerto más presente?

: un rincón para homenajear a Diego en el Día de los Muertos con esta tradición mexicana. Estadio Azteca, México, Diego. ¿Cómo no homenajear a nuestro muerto más presente? “Barrilete cósmico”, tarot maradoneano : astrología y cartomancia, consultando a los arcanos de Maradona.

: astrología y cartomancia, consultando a los arcanos de Maradona. Proyección de capítulos de “Ciudad de Dios” , serie de 351Deportes sobre la relación de Maradona con deportistas de Córdoba. Conduce: Adrián Ambasch.

, serie de 351Deportes sobre la relación de Maradona con deportistas de Córdoba. Conduce: Adrián Ambasch. Espacio Pelusa : un espacio para niñas y niños, con actividades maradoneanas infantiles. Porque para el amor al Diego no hay edades.

: un espacio para niñas y niños, con actividades maradoneanas infantiles. Porque para el amor al Diego no hay edades. Feria de emprendimientos maradoneanos : distintas producciones artesanales con la figura de Maradona como denominador común.

: distintas producciones artesanales con la figura de Maradona como denominador común. Kiosco del Mes del Diego: el espacio para llevarte algún objeto maradoneano y ayudar a financiar el evento.

Más info: ACÁ