El Ministerio Público Fiscal expresó este miércoles “su total apoyo al fiscal de Cámara Marcelo Fenoll quien resultó víctima de insultos y acusaciones con el propósito de amedrentamiento”, según precisó el organismo en un comunicado.

Fenoll encabeza un juicio que se lleva a cabo en la Cámara Quinta en lo Criminal y Correccional en los autos que tiene a 3 acusados, uno de ellos por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.

El principal imputado es Tomás David Romero. También están siendo juzgados su madre, Silvia Karina Romero, y su hermano, Tobías Lautaro Romero, por Amenazas calificadas por el empleo de un arma de fuego.

El juicio comenzó el pasado lunes 10 de agosto de 2025 con Tomas David Romero bajo prisión preventiva, y el resto en libertad.

Al inicio, el fiscal Fenoll advirtió que varios testigos podrían haber sido influenciados a declarar falsamente, ya fuera en favor o en contra de los acusados. Con todos los recaudos, el representante del Ministerio Público Fiscal avanzó en los interrogatorios hasta que los testigos se sinceraron y declararon conforme a lo que vieron y oyeron realmente.

Esto comprometió gravemente al acusado de Homicidio Tomás Romero, quien junto con el resto, observaban el debate en una sala espejo para no alterar la audiencia

En la tarde del 12 de agosto, apenas finalizó la audiencia, Silvia Karina Romero, Tobías Lautaro Romero y allegados que los acompañaban se presentaron en los pasillos y comenzaron a amenazar y a insultar a Fenoll.

Además, a través de un familiar directo de Fenoll, se supo que personas residentes en el barrio Colón de la ciudad de Córdoba (donde sucedieron los hechos y se domicilian los acusados), estaban realizando averiguaciones para obtener el número del teléfono celular del fiscal.