En la sesión de este miércoles, la primera sesión ordinaria de 2025 en la Legislatura de Córdoba, la UCR solicitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto para retrotraer los valores del los impuestos provinciales a diciembre de 2024, esgrimiendo que en algunos casos los contribuyentes evidencian subas que van desde los 600% al 2000%, superando largamente los índices de inflación.

La moción firmada por el legislador Dante Rossi para que se trate sobre tablas la "modificación de los índices de los impuestos inmobiliario rural y urbano" no prosperó en la Legislatura de Córdoba este miércoles, luego del enérgico rechazo de la oposición por los valores actualizados de los tributos, que consideran excesivos. No fue la única moción sobre el mismo tema.

“Lamentablemente, el Bloque de Hacemos Unidos por Córdoba y sus aliados que responden al Gobernador Llaryora, no solamente rechazaron el tratamiento de los proyectos, sino que además, negaron el uso de la palabra en el recinto a los Legisladores opositores”, dijo el juecista Walter Nostrala.

No sólo la UCR elevó el pedido, descartado de plano por Hacemos Unidos por Córdoba, sino también sectores del juecismo y monobloques. Para el tratamiento en tablas, de un proyecto que no ha pasada por comisión, es necesaria una mayoría de dos tercios. El pedido para el recálculo, con el oficialismo cerrado en su posición, no tuvo éxitos, como se presumía.

Desde hace algunas semanas la cuestión de la presión impositiva copó la agenda de una campaña electoral que se ha adelantado. Desde la UCR fueron los primeros en agitar las subas por encima del 172% en el inmobiliario urbano y rural, y denunciaron un cálculo poco transparente por parte del Gobierno de Córdoba.

Otras de las voces que se opuso fue la del peronista "no cordobesista" Federico Alesandri, del bloque unipersonal Creo en Córdoba, que calificó la actualización de los tributos como un “impuestazo”.

En la primera sesión ordinaria del año, el orden del día estuvo signado por el otorgamiento de diversos beneplácitos y adhesiones por distintos eventos, se incluyó un proyecto para instruir a los senadores y diputados nacionales por Córdoba para impulsar en el Congreso de la Nación el debate por "un sistema equitativo de coparticipación y a propiciar un plan de inversiones para las rutas nacionales que atraviesan la provincia".