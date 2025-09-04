El padre “Paco” Olveira acompañó a los jubilados en la ronda de los miércoles

Este miércoles, los jubilados y jubiladas que se concentraron en la Plaza San Martín recibieron la visita del padre Francisco “Paco” Olveira, sacerdote católico e integrante del grupo Curas en Opción por los Pobres. Como cada semana, el grupo realizó la tradicional ronda en la plaza céntrica para visibilizar sus reclamos. Con pancartas, carteles, cánticos y consignas, buscan llamar la atención de vecinos y transeúntes sobre la difícil situación que atraviesan.

La presencia de Olveira generó un clima de especial emoción: el sacerdote acompaña habitualmente las marchas de jubilados en Buenos Aires, frente al Congreso, y ha sido víctima de la represión por parte de las fuerzas de seguridad en varias de esas protestas.

Tras la ronda, la movilización se trasladó hacia PAMI Central para denunciar irregularidades en los precios de las lentes intraoculares (alertadas por oftalmólogos) y reclamar la entrega de medicamentos gratuitos. En el acto tomaron la palabra jubilados, referentes de organizaciones sociales, el padre Olveira y el diputado Pablo Carro, candidato por Fuerza Patria.

En diálogo con Palabras Mayores (Radio Universidad), Olveira expresó: “Me sorprendió gratamente la movilización de jubilados que hay en Córdoba. La diferencia con Buenos Aires es que allá los reprimen.”

El sacerdote también manifestó su dolor por la situación actual y llamó a no bajar los brazos: “Mi respeto y mi apoyo para que sigamos en la calle, porque es el único lugar desde donde podremos enfrentar a este gobierno que ha dado muestras de crueldad. No podemos permitir que siga vetando derechos humanos básicos para nuestras personas mayores.”

Por su parte, el diputado Pablo Carro cuestionó el veto presidencial a la ley de jubilaciones: “No pudimos rechazar el veto a una medida de emergencia necesaria. Las jubilaciones están muy retrasadas y, además, muchos no reciben los medicamentos de PAMI. Nuestros mayores merecen ser tratados mejor.”

La jornada finalizó frente a Cadena 3, donde los jubilados se sumaron al reclamo de los trabajadores de prensa que protestaban frente a la emisora.