El papá de Luciano, el joven que falleció electrocutado por un poste de luz, habló con los medios en medio del dolor que atraviesa por la pérdida de su hijo.

"No está más Luciano, mi hijo no me lo va a devolver nada ni nadie", afirmó emocionado Santos Aranda, quien es viudo y vive con Luciano y Juan.

Sus dos hijos estuvieron presentes en la plaza de Alto Alberdi donde ocurrió el trágico hecho. Juan resultó herido y fue hospitalizado, mientras que Luciano lamentablemente falleció.

"Ellos salieron a la plaza a jugar como hacen siempre", explicó el padre y señaló que estaban jugando al fútbol, lo que más les gustaba hacer: "Luciano murió con su pasión pero no era el momento para morir, era muy chico".

Luciano y su hermano Juan jugaban en el club Las Palmas. Muy emocionado, Santos pidió justicia: "Ningún padre quiero que pase esto, ningún padre merece esto"

A su vez, el hermano mayor de Luciano señaló que Juan no puede contar aún lo que pasó ya que sigue shockeado. "Ese poste fue el que hizo que mi hermano perdiera la vida y hace dos meses están insistiendo que lo arreglen porque daba electricidad", explicó