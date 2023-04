El espacio que encabeza el polémico economista Javier Milei podría no presentar candidato a gobernador de Córdoba, si es que antes del cierre de listas -el próximo 26 de abril si se trata de una alianza electoral o el 6 de mayo de ser un candidato propio- se logre instalar alguna figura competitiva para pelear la sucesión de Juan Schiaretti.

Así lo indicó Javier Kikuchi, el armador de La Libertad Avanza a nivel nacional: “En el caso de la elección provincial en Córdoba estamos evaluando desistir de presentar candidatos a la gobernación en ese distrito”, señaló el libertario este sábado.

No obstante, el dirigente aclaró que la dicisión no está tomada de manera definitiva, y que aguardan que aparezca alguien que “seduzca” a los cordobeses.

“A menos que, de acá al cierre de listas, se logre un trabajo coordinado entre los distintos sectores y tengamos un postulante competitivo que represente las ideas de la libertad que pregona Milei y nuestro espacio”, subrayó Kikuchi, en declaraciones a La Voz.

Los que se disputan la candidatura en Córdoba

Hay tres empresarios que buscan ser el candidato a gobernador provincial por La Libertad Avanza: Rodolfo Eiben, presidente del Partido Demócrata; Agustín Spaccesi, emprendedor pyme y Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba.

Los tres se han auto proclamado pre candidatos por el espacio libertario, y no logran un acuerdo de unidad. Mientras Eiben manifestó que él es el candidato a gobernador ya que es el que mejor mide en las encuestas. Spaccesi, dijo que quiere contratar una encuesta propia porque no confía en los números que están ciculando y que podría “bajarse” de la aspiración si las mediciones no lo acompañan. Bornoroni también reconoció su interés por ser candidato, aunque su mayor dificultad es que no tiene una estructura partidaria que lo respalde.

Sí habrá candidatos para llegar al Congreso

No obstante, Kikuchi agregó que sí está definido que en Córdoba se armará una lista de candidatos a diputados nacionales, ya que este distrito no elige senadores este año.

“En Córdoba existen distintos espacios que representan nuestras ideas. El Partido Demócrata, el Partido Libertario, el MID, Unión Celeste y Blanco, la agrupación Ciudadanos, la agrupación Pumas Libertarios y numerosos referentes provenientes de distintos ámbitos, entre ellos el sector empresario”, dijo el ex asesor de Domingo Cavallo.

El libertario sostuvo que si no logran presentar un candidato a la gobernación, seguirán trabajando en Córdoba "en un armado territorial que garantice una lista competitiva a legisladores nacionales y un importante trabajo de fiscalización para cuidar los votos”.

“Hoy, La Libertad Avanza esta presente en los 24 distritos, por lo que estamos en condiciones de presentar candidatos a senadores y diputados nacionales en cada provincia del país. Esto era inimaginable hace un año y tres meses, cuando luego del 17 por ciento obtenido en Caba, Javier (Milei) expresó su voluntad de trabajar para que haya una boleta liberal en cada rincón del país”, finalizó el “armador” Kikuchi.