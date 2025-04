La Semana Santa tiene además de las celebraciones religiosas, la prescripción, para decirlo de alguna manera, o la indicación religiosa, sobre lo que no se come: carnes rojas, ni tampoco pollo, y por eso el pescado es indudablemente de los más requerido.

En el Mercado Norte, si hablamos de pescado, hablamos de la tradicional Pescadería Fazzio, uno de los puestos donde uno puede encontrar una importante variedad de productos de mar y río.

¿Qué lleva la gente?

Entre la clientela que visita la pescadería, nos contaron qué pescado compran en Semana Santa, y el sábalo, siempre es uno de los que más gusta, y respecto a cómo lo preparan, la modalidad a la parrilla, es la más elegida.

Otros consumidores llevan un pescado sin espinas, como el mero y lo preparan, frito y a la cacerola con algunos condimentos o con verdura, en algunos casos y en otros, así nomás, lo ensalan, le ponen harina y ya está, así se fríe.

“Llevo Merluza”, nos dijo un cliente y nos explicó que la prepara, tipo escalope y la va a marinar.

Los especialistas

“Empezamos desde las 4 de la mañana acomodando mercadería, y vendiendo cuando el mercado abre a las 7 ya empieza a entrar la gente” le contó a Canal 10, Tucho Fazzio, uno de los dueños de la pescadería, quien agregó que el pescado que más se vende, es siempre similar, no hay alguna tendencia que haya cambiado y nos aclaró que “siempre es igual, la merluza, el lomito de atún, el pejerrey, el pollo de mar, todo eso, fuera de lo que podemos vender para la parrilla, como sábalo, surubí, dorado y boga.”

Para Semana Santa no aconsejan uno en particular, como el producto más rendidor, ya que todo depende del paladar de los consumidores... “Yo comería salmón rosado”, comentó Fazzio, quien agregó que “no porque me convenga venderlo, pero es lo más rico y en otro precio”, mientras que luego le consultamos precios, desde la escala, desde más abajo, cuáles serían, y nos detalló: “Y el lomito de atún, la merluza, el pejerrey, el pollo de mar, el pez gallo, todo (2:40) eso está en $10.000 el Kilogramo, no lo movimos de hace un mes y medio que estamos con ese precio”, aclaró.

Y más arriba, indudablemente cotiza el salmón, por ejemplo, respecto de lo que Fazzio señaló que “el salmón cuesta $35.000 el Kilogramo, el atún rojo $40.000 y después los mariscos varían entre 20 y 25 mil pesos el kilo.”

Respecto de cuándo rinde más el pescado, hecho a la cacerola o a la parrilla, el pescadero nos explicó que “según qué pescado, porque la cacerola, por ejemplo, con el gallo de mar, se puede hacer como el bifes de la criolla, es fácil y rinde muchísimo. Para la parrilla, ya sabemos que más o menos es un kilo por persona.”

En relación a años anteriores, quisimos saber cómo han venido vendiendo pescado este año, a lo que nos contestó que “yo creo que bien, porque la gente se anticipó para no tener que hacer cola hoy y mañana, así que estamos bien, pero bueno, falta todo el día de hoy y mañana también.”