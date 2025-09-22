La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es sede de una iniciativa clave para la salud pública. Durante tres jornadas consecutivas (23, 24 y 25 de septiembre), se ubica frente al Pabellón Argentina una unidad móvil especialmente equipada para la donación de plasma.

Los puestos del Laboratorio de Hemoderivados atienden desde las 7:30 horas. Pueden participar personas de entre 18 y 65 años, con un peso mínimo de 50 kilos y en buen estado de salud. La convocatoria está abierta tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

El plasma humano es un recurso único e irremplazable, con el cual es posible elaborar medicamentos que resultan vitales para pacientes con enfermedades poco frecuentes y crónicas.

Aquellos que quieran obtener información adicional o solicitar un turno pueden comunicarse por WhatsApp al 351-5129038 o seguir la cuenta oficial @donaplasmaunc en Instagram.