Se vienen cambios en las condiciones del tiempo.

En ese camino ubica el pronóstico extendido el Observatorio Córdoba, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional.

Por un lado, con jornadas donde el sol es protagonista.

El viento norte juega, su vez, su partido, aportando fuertes ráfagas.

Pero eso sí, camino al fin de semana, en tiempos en los que agosto lanza sus últimas pinceladas, las nubes se multiplican y generan inestabilidad.

En ese camino es que, desde las primeras horas del sábado se prevén “tormentas aisladas”.

Junto con el giro en los vientos, que soplan allí desde el sur, las temperaturas bajan fuertemente.

Un fin de semana de escasa amplitud térmica y color gris en lo alto es la previsión reinante.