Con una interna latente, el radicalismo cordobés esquivó muestras de festejo en la previa de los primeros resultados de las elecciones legislativas de este domingo.



“Pregonamos ser una opción que lleve una voz al Congreso, pero hay que ser prudentes y responsables a la hora de hablar”, dijo el jefe de campaña Leopoldo Grumstrup.

El intendente de Pilar destacó la “sensación positiva” que representa el electorado cordobés volcado a las urnas.

La UCR pone en juego tres bancas en la Cámara de Diputados y aspiraba poder retener al menos una este domingo con el exintendente de Córdoba, Ramón Mestre.

El veredicto de las urnas será seguido de cerca en la Casa Radical, de cara al 2027, después de una interna entre Mestre y Rodrigo de Loredo que marcó el pulso de este 2025.