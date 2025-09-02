El SMN informó cómo será el clima en Córdoba en el próximo trimestre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó este martes un análisis del clima para los próximos tres meses en el país.

El informe indica que para Córdoba se esperan altas temperaturas durante septiembre, octubre y noviembre. Todo después de un fin de semana lluvioso, acorde a la tormenta de Santa Rosa.

De hecho, el trabajo adelanta que para nuestra provincia no se esperan muchas lluvias durante ese período.

Respecto a la temperatura, Córdoba se encuentra dentro de la categoría “normal o superior a la normal”, como así también la región de Cuyo, el sur del Litoral, el este de Buenos Aires y el sur de Patagonia.

Cabe aclarar que este pronóstico climático trimestral se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.