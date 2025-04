Tanto el pontificado como la desaparición física del Papa Francisco, han calado hondo en todo el mundo, al punto de generar repercusiones e historias de lo más variadas, originales y por cierto muy conmovedoras.

Tal es el caso del tango que desde Córdoba, dos artistas le llevaron al Jorge Bergoglio y tuvieron la oportunidad de cantárselo en la mismísima Plaza San Pedro en el Vaticano.

Cacho Peña y Alex Macía, son profesores de música e impulsores de la Asociación Jóvenes por el Arte y la Cultura, una fundación cordobesa abocada a visibilizar, entre otras cosas, la problemática del trabajo infantil.

La Asociación tiene múltiples reconocimientos en todo el mundo y sólo por mencionar algunos, en ocasión de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Concejo Deliberante de Córdoba realizó una ceremonia para entregar un reconocimiento.

El trabajo de esta fundación, se distingue por la labor social de esta organización que se dedica a visibilizar para erradicar el trabajo infantil para lo que crearon la canción contra el Trabajo Infantil que llegó a la OIT en 2017, que fue reconocida por la propia Organización Internacional del Trabajo. Desde Music Against Child Labour seleccionaron en el 2021 el tema creado por la asociación para el concurso: “La música contra el trabajo infantil”.

Además, son incansables actores de la vida social y cultural de Córdoba, rescatando esas acciones que enaltecen a las personas y en algunos casos son emblemas del trabajo social.

Otra de sus creaciones fue la página musical dedicada al Cura Brochero, “Zamba al cura Brochero”, donde también demostraron su sensibilidad y aguda observación sobre estas figuras tan representativas de nuestra Córdoba y el País con proyección mundial.

A las historias que rodearon las versiones musicales dedicadas al Papa y al Cura Brochero, Cacho Piña y Alex Macía las contaron en las Radios de la UNC (AM 580 y 102.3 FM) en el programa Todo Folklore que desde hace 25 años conduce su creador, Sergio Antoniazzi.

La zamba al “cura gaucho”

“El objetivo de esto fue hacerle una ofrenda musical al Cura Brochero y un homenaje a Francisco”, explicó Piña, autor de las canciones.

Se grabaron además sendos videos y del evento de presentación en la Catedral de Córdoba, participaron 50 músicos y más de 200 niños de cinco escuelas cordobesas.

En tanto, “la zamba al cura nació en el 2015 y la primera versión fue realizada con niños de Santa Rosa del Río Primero y niños de Villa Cura Brochero”.

“Yo soy uno de ustedes”, el tango al Papa Francisco

“El tango del papa es del 2014, lo hice con los discursos de Francisco que había en aquel momento, la primera versión fue con una orquesta de tango y con un coro de niños de una escuela de El Quebrachal”, relató Piña quien encomendó los arreglos a la banda municipal (Lucas Gordillo) y a la coreuta Alex Macía, y comentó que se hicieron varias versiones de la zamba y el tango que “ya fueron emitidas en la televisión del Vaticano” en otras oportunidades.

“Al tango al Papa lo compuse con todas las frases de él. Yo simplemente lo armé y le di forma musical”, recordó Piña.

“En ese entonces, en el año 2014, lo cantaron los niños que integraban el coro de nuestra asociación, que eran alumnos de El Quebrachal, una zona muy marginal, de gente muy humilde, que era donde Alex, mi pareja, cantante y directora de coros, estaba dando clases. Entonces hicimos un disco y se lo mandamos al Vaticano y a la fundación Scholas Occurrentes”, rememoró Piña.

“Al poco tiempo, nos llega una invitación para ir al Vaticano a cantarlo personalmente con los chicos. 70 niños participan de la primera grabación, era imposible llevarlos así que fuimos Alex y yo”, relató Piña que contó que en 2016 viajaron a Europa, donde hicieron una gira por diferentes países. “Llegó octubre y nos fuimos a Italia. Habíamos andado por toda Europa paseando el tango del papa, que a esa altura era el personaje más querido en todo el continente. Cantábamos el tango en nuestros conciertos y era una ovación”, precisó el compositor.

Tres años más tarde, en 2019, ambos regresaron al Vaticano. “Volvimos ya a cantarle el tango en vivo”, dice Piña sobre un momento que fue registrado por el canal oficial de la Santa Sede. “Cuando Francisco se arrima a saludarnos, el tango fue transmitido a toda Europa. Era una ocasión muy especial, creo que era el día del papa”, asegura.

“No me olvido nunca lo que me dijo cuando cantamos el tango”, apunta Piña. “Dijo que estaba muy bueno el tango, y que yo era un ‘gordo vivo’, textual, porque había juntado los dichos de él en un ritmo que estaba de moda en Europa, y cantado por chicos humildes, que eran su debilidad”, recordó luego.

“Eso hace que tu tango entre en lugares donde yo no puedo ir, y entra mi mensaje”, fueron las palabras que le dedicó Francisco al compositor de Yo soy uno de ustedes. “Nunca me olvido de eso, fueron las palabras que más me emocionaron en toda mi carrera de músico”, aseguró.

En la mañana de este Domingo, para acompañar la despedida de Francisco, Cacho Piña y Alex Macía, de visita en las Radios de la UNC e invitados a Todo Folklore, cantaron el tango dedicado al Papa.