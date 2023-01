Con un total de 180 funciones, se prevé una programación variada y extensa de espectáculos teatrales destinada a una gran diversidad de públicos con entrada libre y gratuita, que se desarrolla en escuelas públicas, escuelas rurales, centros comunales, jardines, plazas, salones parroquiales, bibliotecas, centros penitenciarios, hospitales, merenderos y salas de teatro independientes.

Alrededor de 120 grupos y elencos de las artes escénicas visitarán 80 ciudades ubicadas en 20 departamentos de la provincia y un recorrido previsto de más de 6.000 kilómetros.

El programa Teatro itinerante de verano, que comenzó en el mes de diciembre con la apertura de la temporada estival, es organizado por la Agencia Córdoba Cultura junto al Colectivo Itinerantes, CEA Punilla y la Red de Salas de teatro independiente de Córdoba, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Mirá la grilla del 17 al 22 de enero:

17 de enero

11:00 Acción Pamplona circo. Centro de Día María Causa Alegría – Cosquín – Punilla. Clown y Circo – ATP

Espectáculo circense con muchos juegos y diversión junto a la payasa Pamplona.

19:00 Secretos enredados – Cuentos en boca

Plaza San Martin – Los Cóndores – Calamuchita

Narración oral escénica – ATP

“Secretos enredados” es un espectáculo de narración de cuentos pensado para la niñez.

A partir de una caja misteriosa se suceden los descubrimientos y el juego. Poesías, textos de tradición oral y otras sorpresas se irán desenredando en voz de Sole Rebelles.

18 de enero

10:00 Concierto Didáctico Rubén Chango Pirola

Módulo 2 – Establecimiento Penitenciario de Bouwer

Musical

Concierto Didáctico, la música argentina de raíz folclórica, sus regiones y paisajes sonoros”

19 de enero

10:00 Moteiukas Atolondrado En concreto teatro

Establecimiento Penitenciario N* 8 Villa Dolores

Circo – Clown-Pantomima

Espectáculo de teatro popular que combina las técnicas del circo, el clown, la pantomima y un

humor sensible a todos los corazones. Durante una hora el personaje, inspirado en los valores y sabiduría de su abuelo, intentará superarse minuto a minuto, prueba a prueba utilizando la fuerza y ayuda del público.

11:00 Le Mer Elenco Le Mer

Centro de día Candonga – Candonga – Totoral

Teatro – ATP

Juana llega al puerto. Está a punto de emprender su viaje. Se despide, desancla y se introduce en su barquito al mar… A veces, no todo sale como se espera, las mareas de la vida se desbocan y en cualquier momento, inesperadamente, todo se puede transformar …

17:00 Prohibido prohibir Brigada Protocolo

Plaza central de Ascochinga – Ascochinga – Colon

Clown, teatro y música – ATP

Mamona, Sindy Romero y la suspicaz sonidista e instrumentista Talita Voladora forman la «Brigada Protocolo». A puro humor, este dúo de payasas y su sonidista nos invitan a disfrutar del presente, jugando con la simpleza, los enredos y la magia de los instrumentos musicales. Ellas vienen a mostrar su última composición. Ésta tarea, al parecer sencilla, se ve interrumpida innumerables veces por la terca insistencia en seguir un sin fin de extravagantes protocolos y ridículos rituales. Sin notarlo, este trío se irá desviando de su camino y descubrirán, junto con el público, nuevos mundos y juegos posibles. La obra intenta rescatar algunas sensaciones, emociones y experiencias que fuimos atravesando en la pandemia, para así poder reírnos de nosotres mismos, sanar y liberar.

19:00 Habitación Tita La Patotera Sentimental

Centro Vecinal Charbonier – Charbonier – Punilla

Teatro callejero – ATP

Tres actrices serranas encuentran una llave perteneciente a una habitación, de una casa, de Unquillo… “Bah… ¡Unquillo no! ¡Cabana!” Parece que allí vacacionaba Tita Merello y algunos de los objetos que posiblemente fueron de la gran artista porteña, llegan a las manos de estas artistas de sierras chicas que, admiradas por la fortaleza, la valentía y el talento de la gran morocha argentina, deciden homenajearla. Y lo hacen en la calle, donde esperan la comunión con el público que tal vez tuvo la suerte de cruzarla por el barrio, pero también con las nuevas generaciones que no pueden dejar de conocer la historia de una mujer independiente que anduvo contra la corriente y supo abrirse camino a los codazos.

19:00 MIMOjiganga Omar Fernandez

Casona de la Cultura -Quilino – Ischilín

Teatro de Mimo

La obra cuenta las historias de varios personajes que tienen la capacidad natural de complicarse en cada tarea que emprenden, haciendo una aventura de las cosas más sencillas. La estructura de la obra es una sucesión de cuadros, en cada uno de los cuales se desarrolla la peripecia de cada personaje. Una mojiganga es una obra teatral muy breve, de carácter cómico, en la que participan figuras ridículas y extravagantes, y que antiguamente se representaba en los entreactos. El espectáculo es una obra de pantomima clásica, en el que impera el humor desde el comienzo hasta el final, a excepción de un solo cuadro dramático, que funciona a modo de pausa en el tono cómico, que luego se retoma. La propuesta tiene

como eje fundamental, además del humor, la apertura a la participación de los niños, y de los grandes, lo que la convierte en una excelente opción para compartir en familia.

20:00 Mundo Lúdico Potosí en acción

Plaza de Barrio Viejo Molino. Villa Yacanto – Calamuchita

Circo-Teatro – ATP

Sir Lango tiene hoy un mal día. Siente enojo hacia todo y no logra deshacerse del mal humor que lo envuelve. Sin darse cuenta casi y desde el aburrimiento, comienza a jugar y su vida a sonreír.

21:00 Mundo Abuelo Convención Teatro

Espacio Viarava

Yrigoyen 136 – Capilla del Monte – Punilla

Teatro – Público Adulto (+16)

En escena, un narrador evoca el universo de Luis, un abuelo tornero, constructor, inventor. A través de este relato, nos acercamos a su taller, sus objetos, su atmósfera. Luis, con dificultad, irá dándole forma a su última obra, aquella que tiene pendiente hace mucho tiempo.

21:00 La Sombrera Cía. Reysifon

Multiespacio Cultural La Lechuza

Independencia esquina Vélez Sarsfield –

San Pedro – Ischilin

Títeres –Teatro- Infancia

Está obra está basada en el cuento «capitulo 128» de María E Wash, en dónde la Sombrera es un maravillo árbol que crece en el Bosque de Gulubu, no solo da sombra sino también sombreros.

20 de enero

10:30 El viaje de Esculapio Títeres La Valija

Escuela de verano Municipal La Granja – La Granja – Punilla

Títeres – APT

En el Reino del Rey Clodomiro la princesita debe sustituir a su padre en el trono y para eso debe casarse, pero es una mujer joven y libre, y no desea hacerlo, ocasión que aprovecha la bruja maruja para encerrarla en un castillo vigilada por un dragón gigante. El rey demasiado viejo para ir en su búsqueda necesita un héroe, pero lo único que consigue es un jovencito idealista, un poco torpe pero muy valiente que tendrá que atravesar varios retos y caminos hasta llegar a su objetivo. Una historia muy cómica de amistad y de amor.

19:00 La fiesta ajena Pueblos del Alto

Merendero Amanecer Barrio Oeste – Villa General Belgrano – Calamuchita

Tragicomedia – ATP

Recreación de un cumpleaños de una niña de 9 años (ahora ya adulta) que revive momentos imborrables que marcarían su vida desde entonces

21:00 En burrito a la escuela Ulularía Teatro

Plaza 20 de junio – Tinoco – Rio Primero

Narración y títeres de mesa – ATP

En una historia no siempre pasa lo que quiere que pase, el que cuenta la historia. A esto lo saben muy bien las dos maestras rurales que relatan este cuento de un pastorcito, Luis, que vive con su abuelo en la montaña. Todos los días montado en su burro va a la escuela, donde lo esperan su maestra, sus compañeros y sobre todo, Loli, una amiga, que lo tiene atontado a más no poder. Las sierras albergan bellezas y peligros, sobre todo uno, un puma al que le encantan las ovejas… Luis cree que enfrentar a ese puma es la mayor hazaña, pero pronto comprenderá que en la vida hay desafíos más grandes, más difíciles…

21:30 Mal-tratadas Elenco Concertado

Espacio Zamora Traza Cultural

Sabattini 753 – Cosquín – Punilla

Docudrama ficcional – Público Adulto (+16)

Basada en el relato testimonial «La mujercita vestida de gris» A través de un caso, nos aproximamos en forma fragmentada a la locura y al tránsito institucional por escenarios teñidos de punción y de encierro. ¿Dónde reside la locura? ¿De qué manera las conductas de una sociedad son las responsables? El lado oscuro de nuestros placeres hedientos, la impronta política de asumirnos locas y el encuentro sensible de quién relató el extrañamiento cómo testimonio son la convocatoria a esta nueva asamblea.

22:00 El Reencuentro de Los Hermanos Vernucci – Teatro Independiente La Nueva Obra

Teatrino Ismael Rossi

San Juan 1035 – Villa del Rosario – Rio Segundo

Comedia- ATP

El Reencuentro De Los Hermanos Vernucci trasmite el afecto familiar que necesitamos después de haber pasado por una pandemia que separó a muchas familias. En este caso, un hombre que estaba en Italia, regresa a Argentina a reunirse con sus hermanos. Arman una fiesta en la cual recuerdan los momentos en que se juntaban a cantar en familia. Es una comedia musical para emocionarse, la cual trasmite el amor de hermanos.

22:00 ¿Cuánto me das marinero? Insólito Grupo Teatral

Otilia Tanti

Belgrano 506 – Tanti – Punilla

Drama – APT

Obra profunda cargada de simbolismo, intereses en ahondar en la esencia del ser humano, sus miedos, sus desalientos, su interna y muchas veces, su inútil lucha por alcanzar la felicidad.

La vida llena de frustraciones de una mujer mediocre, que desea ser una artista famosa, la incomunicación y dilemas sociales entre la familia, conflicto generacional entre dos mujeres, que juntas en un bote, navegan atravesando todo tipo de conflictos.

21 de enero

12:00 Show de Circo Inchin Lupin

Comunidad Terapéutica de Santa María de Punilla. Fundación Por un mundo mejor

Circo – ATP

Un payaso despliega sus posibilidades de hacer reír al público mientras lo sorprende con varias técnicas de circo. Malabares, monociclo y mucho humor darán las notas de color y alegría del gran Inchin Lupin y sus aventuras

18:00 El Fuego del Dragón Teru teru

Fundación Sierra Dorada. Hogar de niños- San Marcos Sierras – Cruz del Eje

Títeres de Guante – APT

En el pueblo de Jacinta se producen una serie de eventualidades. El fuego se presenta aquí y allá. Nadie sabe quién lo causa. La llegada de un dragón da que hablar a las largas lenguas.

18:00 Aquellos tiempos… Cía. Pérez Rastelli

Playón Escuela de futbol – Conlara – San Javier

Circo – ATP

Dos artistas itinerantes de aquel viejo mundo del circo que siguen viajando llevando el circo a los lugares más olvidados

18:00 Ramona, una hormiga que sueña Entramadas

Plaza de los Cerrillos – Los Cerrillos – San Javier

Infancias

El mundo necesita de buenas acciones y Ramona tiene grandes ideas. Una pequeña hormiga con un gran sueño, ¿podrá hacerlo realidad? Ramona es una hormiga que tiene un sueño: construir muchos puentes que unan todas las ciudades, pueblos, comunidades y hormigueros y así estar más cerca. Pero nada resulta tan fácil como ella suponía. Los materiales para construir tantos puentes no son posibles de conseguir y Ramona se siente algo desilusionada. Una visita a la sabia lechuza y una tormenta inesperada la ayudarán a resolver su dilema y convertir su propio sueño en un bien para toda su comunidad.

19:00 La vaca resaca Hamishibai

Balneario de Salto Toledo – Salto Toledo – Calamuchita

Teatro de cartón reciclado – ATP

Cuenta la historia de una Vaca que se fuga del frigorífico y cuando llega a India se da cuenta que ahí no comen a las vacas, entonces vuelve a Argentina intentando convencer a todas las vacas de fugarse de lo de campos

20:00 Aroldo y Antonia Circoscopico

Cancha de Futbol de Cuatro Vientos – Localidad de Cuatro Vientos -Río Cuarto

Circo – ATP

Dos clowns se desafían constantemente para incursionar en el riesgo del circo, cada destreza requerirá más riesgo, el público es un cómplice ideal para jugar y atravesar las proezas humanas.

21:00 Payaso Chico Kronic circo

Biblioteca Popular Almafuerte – Santa Rosa De Calamuchita -Calamuchita

Clown – ATP

Payaso chico eterno viajero de emociones recorre calles, con una misión tan fácil como difícil la de entregar «alegría’ a cada habitante de esta tierra. Con sus técnicas circenses luchara contra vientos y mareas urbanas para poder entregar «alegría». El espectáculo está basado en habilidades circenses y mucho humor, comunicación directa con el público de manera fresca y activa.

21:30 Los trapos sucios de Adán y Eva Eureka Teatro

Teatro La Panadería Sala «María Rosa Gallo»

José Ingenieros y Salta – Villa María – San Martin

Comedia Público Adulto (+16)

Un matrimonio cansado de hacer todo tipo de terapias de pareja se propone probar con el teatro, deciden contar su historia de amor en un escenario con el objetivo de hacer catarsis y arreglar su relación. El relato contado por Adán y Eva está lleno de conflictos comunes de parejas, recuerdos bellos y únicos lleno de amor y ternura y discusiones al sacar los trapos sucios al sol en las tablas frente a un público desconocido exponiendo sus emociones, para finalizar entendiendo que a pesar de todo lo vivido se siguen eligiendo el uno al otro.

21:30 Se Cuecen Habas La Sopa Teatral

Centro Cultural María Elena Walsh

Calle Eulogio Cuello Y Jacinto Palacios – La Paz – San Javier

Café Concert – ATP

Espectáculo que reúne a la cocina y el teatro proponiendo en cada presentación un menú culinario/artístico. El Público es invitado a degustar sabores e historias que develan lo que «se cuece» en las cocinas. Cada escena presenta, en clave de humor, y mediante recursos variados tales como textos autobiográficos, cuentos, escenas icónicas del cine argentino, la trama desplegada en esas historias ancestrales que han sido «condimento» clave de nuestras recetas familiares.

22:00 IN TO THE BOX Teatro Quijote

Mascaviento Teatro

Avda. Marconi 727 – Río Cuarto – Río Cuarto

Drama Público Adulto (+16)

In to the Box es una metáfora del encierro. Una obra con la maravillosa interpretación de Stefania Odarda, poniéndole el cuerpo y la voz a una problemática invisible a veces en cualquier hogar; donde lo que no se dice o los abrazos que no se piden ni se dan, pueden ahogarnos en la angustia. Pía es una ventana, donde mirar el afuera. También es un espejo.

22 de enero

19:00 Tambor Tamborera Julia titiritis

Camping Comechingones Los Hornillos

Títeres – ATP

Tambor Tambora Teatro Lambe Lambe

Espectáculo de Teatro de Títeres en miniatura, de pequeño formato, de 3 minutos de

duración, que invita a una sola persona por vez, a disfrutar de la escena. Tambor Tambora nos sumerge en la vida de Ella: la Negra Mariposa. Una mujer y su cotidianidad. Sus deseos y sus sueños. Y el Candombe, ritmo ancestral con identidad cultural, nos hace sentir y viajar hacia lo íntimo y profundo del ser.

20:00 La leyenda del maíz Willay cuentos y títeres

El Patio de la Pirincha – Cosquín -Punilla

Espectáculo de narración oral y títeres con música en vivo -ATP

Yasí es una niña de un pueblo en la selva que encuentra la primera semilla de maíz en la tierra. Las primeras cosechas: quinoa, papa, maíz son, según la leyenda, regalos de Tata Inti y Mama Killa (el sol y la luna) tan contentos están los dioses con la forma en que los hombres cuidan de su hija Pachamama. Yasí le muestra a su madre la semilla, ella querrá mostrársela a todos en la aldea, sembrarla…pero Yasí tiene otros planes para el tesoro encontrado y ahí comienza otra historia. Técnicas de manipulación de marionetas: mesa, bocón y teatro de objetos. Música en vivo: sikus, charango, quena, caja coplera.

20:00 El Vehiculoco Akitu Circo

Plaza de Villa de Pocho – Pocho

circo teatro – ATP

Espectáculo de circo q abarca diversas disciplinas: humor, música con acordeón, equilibrio, pantomima, monociclo, fuego, malabares, interacción con el público.

Aplicando el lenguaje universal mudo en casi la totalidad de la obra, dando lugar a la imaginación y creación emotiva logrando de esta manera la atracción y diversión del público.

