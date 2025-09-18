El tiempo: lluvias y 32º de máxima, el panorama que viene en Córdoba

El mercurio crece y le va abriendo las puertas a la primavera en Córdoba.

Eso es lo que describe el pronóstico extendido, que deja en claro que la humedad se sigue haciendo sentir.

Para este jueves, por caso, se prevé un día de cielo "mayormente nublado" y vientos apenas regulares llegando del noreste.

En el centro de la provincia, la máxima se estima en 27 grados.

Para el viernes la inestabilidad se transforma en precipitaciones.

Se espera una mañana con chaparrones, pero las marcas siguen en crecimiento.

Por eso, las previsiones apuntan a un día de 32º.

Hacia la noche se produciría el retorno de las lluvias.

Para el sábado, con algo más de sol, el calor se sigue haciendo sentir.

Para el fin de semana se anticipan fuertes vientos llegando del sur, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

A su vez, en el sur provincial podrían presentarse tormentas, ya que el Sistema de Detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional tiene vigente un “alerta amarillo” por estos fenómenos.