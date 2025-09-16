El tiempo: para cuándo se prevé el regreso de las lluvias a Córdoba

Posiblemente se traten de las últimas lluvias del invierno, y están previstas para estos días.

El pronóstico extendido tiene a la inestabilidad en el horizonte, y en Córdoba particularmente.

Primero, con una particular jornada, de condimentos varios.

Las temperaturas mínimas siguen pidiendo primavera. Y el miércoles no es la excepción.

De hecho se estima que el mercurio se estiraría hasta los 26 grados.

Pero también se pronostican lluvias. De carácter aislado, se presentarían a partir del mediodía y hasta la noche.

Las marcas, sin embargo, no descienden…

De hecho, con nubes y todo, el jueves podría haber 30 grados en el centro de la provincia.