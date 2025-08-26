El tiempo: un sol cuasi otoñal, presente estos días en Córdoba

La última semana de agosto se muestra con cambios desde su inicio. Pero, a priori, los más de 27º que ofreció el lunes no se repiten.

Habrá, de acuerdo a lo previsto, toques de viento, y la despedida del mes estará marcada por la inestabilidad.

Por lo pronto, se prevé un soleado martes en todo Córdoba.

Las máximas, en tal sentido, se ubican aún por encima de los 25 grados, dependiendo la región.

El cielo continuará despejado con el avance de la semana y, de acuerdo a lo previsto, con el mercurio buscando estancarse.

El miércoles se percibe el impacto del viento norte, con ráfagas que alcanzarían los 50 kilómetros por hora.

Las nubes se multiplican después, aunque se anuncia un pico de 28 grados para el viernes.

El fin de semana se produciría, según el pronóstico extendido, un grado de inestabilidad.

Con la posibilidad de “tormentas aisladas”, la llegada del viento sur también hace descender fuertemente las marcas.