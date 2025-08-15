El tiempo el fin de semana en Córdoba: de los vientos a las chances de lluvias

Resta poco más de un mes para la llegada de la primavera en Córdoba, pero los frescos amaneceres de la actualidad aún la hacen percibir lejos.

Este fin de semana trae modificaciones en cuanto a las condiciones. Primero, con un viernes en el que se anuncian resabios del viento norte reinante, con ráfagas de más de 30 kilómetros por hora.

Las mismas soplan durante casi todo el día.

Mientras tanto, a una mañana de nubes intensas, la tarde le podría hacer un espacio al sol.

Eso sí, la máxima no pasaría hoy de los 16 grados.

El cielo se puebla de nubes después. Y el sábado hasta podría llover.

Desde el Observatorio Córdoba del Servicio Meteorológico Nacional se estima que podría haber lloviznas durante la mañana.

Durante el día, el mercurio crece hasta los 19º.

El tiempo tendría pocos cambios rumbo al domingo: gris en lo alto y marcas mercuriales similares.