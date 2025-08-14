Milagros Micaela Bastos, la joven de 22 años cuyos restos fueron hallados en el placard del expolicía Horacio Grasso, llegaba a la casa de sus padres en barrio Bajo Pueyrredón todos los días para visitar a su pequeño hijo.

En agosto del año pasado Milagros no pasó por la casa y despertó el alerta de sus familiares que comenzaron a buscarla sin descanso. Fuera del radar de la mayoría de los medios de Córdoba.

En marzo del 2025 una campaña impulsada por Ni Una Menos con la cobertura de Canal 10, en el Mes de la Mujer, volvió a mostrar a la familia de la joven de barrio Bajo Pueyrredón con la esperanza de encontrarla.

El trágico final que se dio a conocer este jueves, después del análisis genético sobre los restos hallados en el departamento del edificio ubicado en Buenos Aires 300, hizo que los teléfonos de los familiares de Milagros no pararan de sonar en la barriada del este capitalino. Los medios que antes le habían dado la espalda insistían con tener la primicia.

El cotejo genético que hizo posible confirmar que se trataba de Milagros fue posible después de tomarle una muestra al pequeño que hacía que ella siempre volviera a la casa familiar.

"Damos gracias a Dios que esto no va quedar como un caso más", afirmó este jueves a la noche Karina, una de las tías de la joven víctima. La mujer pidió "respeto" para afrontar este "momento muy duro".

"Así sea horas o semanas que falta un ser querido, búsquenlo, no bajen los brazos porque si se busca a tiempo se puede salvar una vida", dijo la mujer conmovida por la pérdida.

La investigación sobre lo ocurrido en el departamento del tercer piso de barrio Centro está a cargo del fiscal José Bringas. Los hermanos Horacio y Javier Grasso son los únicos imputados. El primero está preso en la cárcel de Bouwer, el segundo se mantiene prófugo.