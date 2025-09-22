El vicepresidente de Amazon dará una conferencia en Córdoba

El vicepresidente de Amazon dará una conferencia este lunes en Córdoba. El gobierno confirmó que Werner Vogels brindará una charla magistral y se reunirá con el gabinete provincial en el marco de una gira por el país.

El directivo llega a Córdoba en reconocimiento al papel que la Provincia viene jugando en materia de innovación y modernización del Estado.

Según confirmaron desde el Centro Cívico, la exposición tendrá como ejes la inteligencia artificial, la sostenibilidad, los datos abiertos y la construcción de sistemas tecnológicos escalables.