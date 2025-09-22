El vicepresidente de Amazon dará una conferencia en Córdoba
Werner Vogels, CTO de Amazon, visitará este lunes el Centro Cívico. Está previsto que a las 12 realice una charla magistral y se reúna con equipos provinciales en el marco de una gira por el país.
El vicepresidente de Amazon dará una conferencia este lunes en Córdoba. El gobierno confirmó que Werner Vogels brindará una charla magistral y se reunirá con el gabinete provincial en el marco de una gira por el país.
El directivo llega a Córdoba en reconocimiento al papel que la Provincia viene jugando en materia de innovación y modernización del Estado.
Según confirmaron desde el Centro Cívico, la exposición tendrá como ejes la inteligencia artificial, la sostenibilidad, los datos abiertos y la construcción de sistemas tecnológicos escalables.
La visita también servirá para fortalecer el vínculo entre Amazon Web Services (AWS) y el Gobierno provincial. Desde hace años, AWS trabaja en conjunto con Córdoba en proyectos vinculados a infraestructura cloud, soluciones de inteligencia artificial en salud, educación y seguridad, y programas de formación técnica.