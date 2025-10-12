El viento sur trajo alivio y se esperan días con máximas menores a 30 grados

Después del viento sur y de un sábado demasiado caluroso, aún en primavera, este domingo amaneció algo fresco y con el cielo parcialmente nublado en Córdoba, aunque las previsiones indican que la máxima finalmente alcanzará cerca de los 26 grados.

Durante la jornada del sábado, el Observatorio Córdoba registró una temperatura extrema de pleno verano: los 36,5 grados que marcó la columna mercurial a las 15:15 en la capital de la provincia, apenas unos minutos antes de que comenzara a llegar el viento del sector sur.

En algunas localidades del interior, las máximas fueron incluso muy superiores, llegando a 40,4 grados en Serrezuela y a 39 grados en Las Arrias.

En Córdoba, la mínima del domingo fue de apenas 12,8 grados a las 6:40.

Las condiciones cambiaron drásticamente este domingo, lo que incluso permitirá trabajar mejor a los bomberos voluntarios de la provincia para tratar de contener los dos focos de incendio que aún persisten en las sierras, tanto en la Quebrada del Condorito como en Villa Giardino.

Respecto de cómo estará el tiempo este domingo, por lo pronto se produjo un brusco descenso de la temperatura, con una amplitud térmica de más de 20 grados en comparación con la máxima registrada el sábado.

El viento persistirá durante toda la jornada, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, muy por debajo de las que, por ejemplo, se registraron el sábado en el Parador El Cóndor (137 km/h) y en Rodeo de los Caballos (108 km/h).