Transcurrido el primer mes del año, crecen las expectativas por las próximas elecciones. El oficialismo cordobés aún no confirmó la fecha definitiva, y según marca la ley electoral, puede esperar hasta 90 días antes de la votación.

Por su parte, Juntos por el Cambio envió un documento formal al gobernador Juan Schiaretti en el que solicitaban el anuncio una fecha certera para las elecciones, respetando el marco vigente por la ley electoral. Que establece elecciones con un plazo mínimo de 60 días previos a la finalización de mandato y como máximo, 180 días anteriores a esa fecha.

En diálogo con Es Por Acá por Radio Universidad, el presidente de la UCR Córdoba, Marcos Carasso, se refirió al escenario político vigente y renovó el pedido para que se respete la ley 10.407 del Código Electoral Provincial.

“Nadie nos ha comunicado nada, nosotros presentamos una nota porque nos parece lógico que en un año electoral debiéramos saber con tiempo y anticipación, todos los partidos políticos, cuando se vota en Córdoba”, aseguró el líder radical.

Ante ello, afirmó que esperan un anuncio esta semana, en el marco de la apertura de sesiones legislativas del próximo miércoles 1 de febrero. “Estamos jugando a un poder del peronismo hegemónico desde hace 24 años, cuya respuesta es ‘cuando más le convenga a nuestro candidato’”, agregó.

Acerca de la falta de certezas, sostuvo: “En otra provincia sonaría como feudalismo, acá se naturaliza, después tenemos que escuchar las clases de republicanismo del gobernador Schiaretti y su entorno. No tenemos idea, calculamos, jugamos a las adivinanzas”.

“No le dan los números. Si Llaryora estuviera cómodo, como estuvo Schiaretti en 2019, ya tendríamos fecha y sería abril o mayo”, sostuvo el líder radical.

En este sentido, aseguró que el oficialismo no anunció una fecha porque “no está cómodo con los números”. “Como no están cómodos, hacen estos artilugios de inaugurar obras importantes, para que de esa forma su candidato puede crecer. Intentan dividir al radicalismo, comprar dirigentes, especular con la fecha. Es evidente, es el ABC de la política, cuando no te dan los números”, profundizó al respecto.

Vale recordar que el próximo miércoles 1 de febrero, el gobernador Juan Schiaretti encabezará el acto de apertura del 145° período de sesiones ordinarias de la Unicameral. Será su último discurso de apertura como Gobernador y se espera que haga un repaso por toda su gestión.

Ante la duda por candidatos y cabezas de lista, comentó: “Hay que definir, no queda otra alternativa. Los dos (candidatos) tuvieron los tiempos necesarios para posicionarse, con el tiempo lógico que necesita cualquier candidato. Ese tiempo ya pasó, ya está, necesitamos otro tipo de respuesta y vamos a trabajar todos para incidir en que estos 10 o 15 días se resuelva”.

“Hay que recorrer toda la geografía de la provincia, explicando, escuchando y diciéndoles a los cordobeses que con nosotros, a partir del 10 de diciembre, va a cambiar para bien la provincia. Somos un grupo de dirigentes, hombres y mujeres jóvenes, que estamos preparados para gobernar la Córdoba que viene”, destacó el dirigente al ser consultado por la temporada de campaña.