Elecciones 2025: La Libertad Avanza confirma al socio de Bornoroni como cabeza de lista

"El actual vicepresidente del partido en Córdoba representará a Javier Milei y Karina Milei en las elecciones de este año", inicia en el comunicado de La Libertad Avanza, confirmando a Gonzalo Roca, socio y figura cercana a Gabriel Bornoroni, como cabeza de lista en Córdoba.

Posiblemente quien acompañe a De la Sota en segundo lugar de la lista sea algún referente del mundo académico o universitario. Según encuestas, es probable que Defendamos Córdoba acceda a al menos una banca .

Enfrentada al exgobernador Schiaretti, De la Sota interpela a los descontentos y perdedores del modelo económico que se ejecuta desde Nación. Luego de ser tildada de "funcional" a Milei, la diputada dijo que ser funcional es haber "votado la Ley Bases", lo que hicieron a su tiempo todos los legisladores bajo mando del gobernador Martín Llaryora.

Hace más de una semana, la diputada inscribió el frente Defendamos Córdoba, en alianza con Frente Grande y el Partido Laboralista.

En un movimiento que complica los pronósticos del oficialismo provincial, la diputada Natalia de la Sota ratificó su intención de renovar su banca en Diputados, incluso al costo de romper con PJ Córdoba.

En tercer lugar de la lista aparece el presidente bloque del oficialismo en la Unicameral, Miguel Siciliano.

Después de muchos nombres circulando en la prensa (se habló de la exgobernadora Myrian Prunotto, y de la ministra de Ambiente Victoria Flores) se supo este domingo que quien acompañará a Schiaretti en la lista de Provincias Unidas será la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo.

Finalmente, el exgobernador Juan Schiaretti volverá al ruedo de una campaña electoral con un desafío no menor: derrotar, al menos contener, a los libertarios de Javier Milei en la disputa legislativa en la que el distrito Córdoba renueva nueve bancas en la Cámara de Diputados.

Últimos minutos para la inscripción de candidatos a diputados nacionales que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Durante la última semana, desde Córdoba hubo varios datos interesantes de cara al próximo turno electoral: el exgobernador Juan Schiaretti vuelve a la disputa proselitista como cabeza de lista de un flamante frente (Provincias Unidas), Natalia de la Sota está más que decidida a pelear por el voto peronista en la provincia, el diputado Rodrigo de Loredo dejará la Cámara Baja el próximo 10 de diciembre, la ruptura en dos de la UCR Córdoba deja techo bajo en la intención de voto al exintendente Ramón Mestre, La Libertad Avanza confirmará -o no- en las próximas horas a Gabriel Bornoroni como primer candidato.

Anteriormente, la Justicia Federal confirmó las 18 listas que disputarán las nueve bancas de diputados nacionales que renovará Córdoba en los comicios del 26 de octubre, cuando se utilice por primera vez para una elección nacional la boleta única de papel.

El diseño de la boleta única de papel (BUP) deberá contener las 18 listas, con la particularidad de que solo los dos primeros candidatos tendrán su foto en la BUP. Aunque es posible que finalmente alguna agrupación, a pesar de haberse oficializado su participación, no presente finalmente candidatos, ya que podrían desistir aún de presentarse.

Al cierre previsto para la oficialización de agrupaciones (frentes y partidos políticos), la oferta electoral que encontrarán los cordobeses en la BUP será: ocho alianzas y 10 partidos políticos, con 162 candidatos titulares para la Cámara de Diputados de la Nación, que disputarán las 9 bancas que se renuevan.

Si finalmente todas las agrupaciones participan, la boleta tendrá un largo muy considerable.

Alianzas

Las siguientes son las alianzas que participarán de la contienda:

La Libertad Avanza, en representación del oficialismo, sin candidatos confirmados todavía.

Provincias Unidas, la fuerza impulsada por el Gobierno provincial, que llevará a Juan Schiaretti como primer candidato. El exgobernador será secundado por Carolina Basualdo, actual intendenta de Despeñaderos.

Fuerza Patria, la agrupación kirchnerista "oficial" en Córdoba, que llevará como primer candidato al actual diputado Pablo Carro y como número dos a Coty San Pedro.

Defendamos Córdoba, con Natalia de la Sota a la cabeza, que no había definido su número dos aún.

Ciudadanos, boleta que encabezará el exárbitro y ex PRO Héctor "la Coneja" Baldassi.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - UNIDAD, que lleva como primera candidata a Liliana Olivero, acompañada por Josué Plevich.

Encuentro por la República, con Aurelio García Elorrio como primer candidato.

Córdoba Te Quiero, apadrinada por José Bonacci, un libertario que va por fuera del armado oficial.

No hicieron alianzas

Además de estas 8 alianzas ya inscriptas, hay 10 partidos. De todos ellos, solo la Unión Cívica Radical tiene sus candidatos definidos, que surgieron del proceso interno. Los dos principales candidatos son Ramón Mestre y Patricia Rodríguez, hermana del exministro de Eduardo Angeloz, Felipe Rodríguez.

Además de la UCR con su histórica lista 3, han oficializado su participación: