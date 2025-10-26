La psicóloga Viviana Jara Roldán, de la consultora Delfos, analizó la psicología de los votantes en Córdoba antes de una nueva elección.

"Roca era un desconocido total y muchos expresaban elegirlo porque es el representante de (Javier) Milei en Córdoba, por el modelo de país. Decían: ‘no lo conozco, no tengo idea quién es, pero es La Libertad Avanza; quizás no vea los resultados, pero sí los vean mis hijos y mis nietos’", afirmó la profesional en Canal 10.

Los relevamientos cualitativos en el territorio cordobés marcan que el voto joven sigue representando el "núcleo duro" de los votantes libertarios.

Jara Roldán también comentó que el votante de La Libertad Avanza considera al resto de las expresiones políticas como "lo mismo de siempre". Y en otros casos decide no ir a votar antes que marcar otra casilla que no sea la de Milei.