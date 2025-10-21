Elecciones 2025: uno por uno, los candidatos de Córdoba y el orden en la Boleta Única de Papel

La Junta Electoral Nacional definió, mediante un sorteo, el orden de las agrupaciones que tendrá la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Los votantes verán en primer lugar al Partido Libertario, encabezado por el legislador provincial Agustín Spaccesi. Por su parte, Provincias Unidas, lista que encabeza Juan Schiaretti, se ubica en la última posición.

La alianza La Libertad Avanza, el partido que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional y que lleva empresario Gonzalo Roca como primer candidato, figura en en el puesto 13.

La agrupación que encabeza Natalia de la Sota, Defendamos Córdoba, aparece en la posición 11; mientras que Fuerza Patria, liderada por Pablo Carro, quedó en la segunda posición. La Unión Cívica Radical, con Ramón Mestre, quedó en el 14º lugar.

En estas elecciones debutar la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. El objetivo de esta iniciativa es evitar el robo de boletas y otras prácticas que pueden afectar el normal desarrollo del acto comicial.

En ese sentido, las autoridades de mesa le entregarán a los ciudadanos una sola hoja, en la cual deberán marcar -con una lapicera- su voto. Incluso, la Cámara Nacional Electoral ya puso a disposición un simulador para conocer cómo es el nuevo sistema.

Orden de la Boleta Única de Papel en Córdoba

1-Partido Libertario (Agustín Spaccesi y Julieta Ceballos)

2-Fuerza Patria (Pablo Carro y Constanza San Pedro)

3-Ciudadanos (Héctor Baldassi y Yanina Vargas)

4-Unión Popular Federal (Mario Peral y Mariela Ramallo)

5-Encuentro por la República (Aurelio García Elorrio y Ana Bastan)

6-Frente Federal de Acción Solidaria (Stefano López Chiodi alias "ex Alfajor Tatín" y Paola Bastan)

7-Política Abierta para la Integridad Social (Edgar Bruno y Patricia González)

8-Córdoba te quiero (Julio Lucero y Myriam Alejos)

9-Partido Demócrata (Pablo Martelli y Paola González)

10-Acción para el Cambio (Alfredo Keegan y Paola Rimieri)

11-Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota y Marcelo Ruiz)

12-Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad (Liliana Olivero y Josué Plevich)

13-Alianza La Libertad Avanza (Gonzalo Roca y Laura Soldano)

14-Unión Cívica Radical (Ramón Javier Mestre y Patricia Rodríguez)

15-PRO- Propuesta Republicana (Oscar Agost Carreño y Camila Sol Pérez)

16-Movimiento Avanzada Socialista (Julia Di Santi y Eduardo Mulhall)

17-Fe (Juan Saillén y Celeste Giacchetta)

18-Provincias Unidas (Juan Schiaretti y Carolina Basualdo)