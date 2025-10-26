Elecciones 2025 en Córdoba: la participación electoral llegó al 67%

Según publicó Noticias Argentinas, este porcentaje, si bien muestra una activación del voto en las últimas horas de la tarde, es inferior al registrado en elecciones generales anteriores a la misma hora, lo que podría indicar una participación final por debajo del promedio histórico.

En tanto en Córdoba, desde la Justicia Electoral, informaron que al cierre de los comicios a las seis de la tarde, llegó al 67% en la provincia, aún lejos del 70% esperado para una elección legislativa. según lo comunicó el Secretario Electoral, Guillermo Fernández, en declaraciondes a SRT Media.

Fernández dijo que los comicios se desarrolaron con absoluta normalidad y que esperan la llegada de las urnas para comenzar el escrutinio dentro de algunos minutos para poder dar la información desde la hora 21.

En esta elección se notó una brusca caída de la participación que fue del 66% y más de 12 millones de argentinos no fueron a votar.

Ningún analista esperaba para esta elección una participación récord, pero los números de hoy siguen la tendencia observada en los 10 distritos en los que se desdoblaron las elecciones provinciales entre abril y septiembre pasado.

A las 18:00 horas cerraron las mesas de votación en todo el país y la DINE informó que el cierre de los comicios y el inicio del escrutinio a nivel nacional, se dará a conocer a través de sus canales oficiales.