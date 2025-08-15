Este domingo 17 de agosto más de 7,9 millones de bolivianos y bolivianas elegirán presidente, vicepresidente y a sus representantes en el Órgano Legislativo para el próximo quinquenio. Bolivia atraviesa una crisis económica marcada por la escasez de dólares, el aumento de los índices de inflación (acumula en 2025 más del 16%) y una creciente violencia política.

Este viernes el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Córdoba invitó a los ciudadanos bolivianos residentes en la provincia de Córdoba a votar en los recintos oficiales habilitados en distintas ciudades.

En la ciudad de Córdoba, los bolivianos podrán emitir su voto en el Ipem 86 Gabriela Mistral y en el CPC Villa El Libertador. En el interior provincial, las sedes serán el Ipem 147 Manuel Anselmo Ocampo, en Villa María; la escuela Leopoldo Lugones, en Río Cuarto; y el CIC Dispensario, en Villa Dolores.

Orlando Puma, miembro de la colectividad boliviana en Córdoba, dijo a Canal 10 que el horario habilitado para votar en Córdoba es de 8 a 17 horas.

Según estimaciones, en Córdoba hay alrededor de 50 mil residentes de origen boliviano, aunque sólo alrededor de 5.000 tienen los papeles requeridos para sufragar. Aquellos residentes que tengan la cédula vencida hasta por un año, podrán de todas maneras emitir el voto.

El proceso contará con la supervisión de jurados electorales y veedores designados para garantizar transparencia.

La jornada electoral se abrirá a las 8 y se extenderá hasta las 18. Para más información, los ciudadanos podrán comunicarse a los teléfonos 351-3568133 y 351-4089882, o ingresar al sitio web yoparticipo.oep.org.bo.

Según sondeos de intención de voto, el resultado será reñido entre dos candidatos liberales de la oposición: el empresario Samuel Doria Medina, de alianza Unidad, y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), de Libre. El dato de la jornada estará en el porcentaje de votos blancos, nulos e indecisos, factores que podrían obligar a una segunda vuelta.