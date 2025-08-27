Elecciones en Córdoba: cuánto ganarán los presidentes de mesa y cómo inscribirse

El Gobierno Nacional anunció de manera formal, mediante la resolución 347/2025, los montos que percibirán las autoridades de mesa, como así también los delegados judiciales y tecnológicos que participarán de los comicios del próximo 26 de octubre.

Las cifras, que se definen en concepto de viáticos, van desde los $40.000 y hasta los $120.000 según cada escalafón. El gobierno informó también que el esquema de pago se realizará dentro del plazo de un año.

Los presidentes de mesa percibirán la suma de $40.000, la cual se puede duplicar y alcanzar los $80.000 si se completan las instancias de capacitación que imparte la Justicia Electoral.

Los delegados judiciales, cuya tarea es enviar reportes de incidencias a la Cámara Nacional Electoral, cobrarán el piso de $40.000. Los delegados designados en los lugares de votación percibirán la cifra de $80.000

Quiénes mas cobrarán son los delegados tecnológicos, encargados de la verificación biométrica de la identidad de cada votante en los establecimientos. Este personal calificado recibirá la suma de $120.000

¿Cómo inscribirse para ser parte de los comicios?

Aquellos que quieran inscribirse para ser autoridades de mesa en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre deberán ingresar al sitio web de la Cámara Nacional Electoral.

Allí deben ingresar a la pestaña “Registro de Postulantes para Autoridades de Mesa” y dejar sus datos.