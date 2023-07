Tras las elecciones del domingo 23 de julio en la ciudad de Córdoba que consagraron a Daniel Passerini de Hacemos Unidos por Córdoba, como el nuevo intendente electo, se inicia hoy el escrutinio definitivo de los votos.

La junta electoral municipal inició el proceso durante la mañana de este miércoles en el Centro de Participación Comunal (CPC) de Monseñor Pablo Cabrera.

Se espera que todo el proceso se realice de manera rápida y que se puedan contar con los resultados definitivos en el transcurso de esta semana, teniendo en cuenta la baja participación y la poca conflictividad que hubo en el recuento provisorio.

“Esperamos terminarlo rápido, creemos que probablemente en dos o tres días pueda estar concluido”, le dijo Alejandro Moyano, presidente de la Junta Electoral Municipal, a radio Universidad.

En ese sentido, el funcionario explicó que durante el proceso contarán con colaboración del Poder Judicial de Córdoba.

A diferencia de las elecciones provinciales para gobernador del mes de junio, este domingo no hubo demasiadas situaciones conflictivas ni denuncias y la diferencia arrojada por el escrutinio provisorio, de siete puntos entre Daniel Passerini de HuxC y Rodrigo de Loredo de Juntos por el Cambio, no fue cuestionada por lo que no se esperan sorpresas o grandes diferencias con respecto a los resultados provisorios ya publicados.