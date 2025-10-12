Elecciones en Reducción: en las urnas votaron por la continuidad

A las 18 horas finalizó el proceso de votación que definió a las nuevas autoridades de Reducción, un pequeño pueblo agropecuario del departamento Juárez Célman.

De acuerdo a las estimaciones oficiales votó más de 70% del padrón electoral conformado por 1700 ciudadanos. El único centro para emitir los sufragios funcionó en la escuela Zarco.

Por la lista oficialista Reducción Unido se postuló Ginna Grazziano, actual secretaria de Gobierno e hija de Jorge, el fallecido jefe municipal, lideró una alianza entre la UCR, el PJ provincial y otras fuerzas menores y era la amplia favorita para imponerse.

Humberto Paletti por el Partido Solidario y Juan José Miguel por el Frente Grande, fueron sus contrincantes.

Como se votaban a sólo tres personas, el resultado final se conoció cerca de las 19 horas, arrojando tal como lo anticipaban todas las encuestas, a la candidata oficialista Gina Grazziano como ganadora obteniendo una contundente victoria en la elección municipal de Reducción.

La postulante de la coalición Reducción Unido, con el aval de la UCR y del gobierno provincial, cosechó 83,74% de los votos, un porcentaje récord para la historia política de este pueblo del departamento Juárez Célman.

En segundo lugar se ubicó Juan José Miguel del Frente Grande con el 11,6% y en tercero Humberto Paletti del Partido Solidario, quien obtuvo el 2,94%

De esta forma Gina completará el mandato que dejó vacante su padre Jorge Grazziano, al fallecer víctima de un accidente de aviación.

Por su parte, el Gobernador de la Provincia Martín Llaryora envió sus Felicitaciones a Gina Grazziano.

“Bajo el sello de ProvinciasUnidas, la querida localidad de Reducción, en el departamento Juárez Celman, tiene nueva intendenta. Felicito también a todos los candidatos, y especialmente a los vecinos que hoy protagonizaron una jornada democrática con gran participación en las elecciones locales”, escribió el mandatario provincial.

Agregó: “El compromiso de Gina por el progreso de su pueblo, la continuidad del proyecto iniciado por Jorge “Cacho” Grazziano - a quien hoy rendimos memoria - y la fuerza del espacio @ProvUnidasAR han sido pilares fundamentales para este rotundo logro que los vecinos legitimaron ampliamente en las urnas.”

“Como Gobernador, reafirmo mi compromiso de trabajar juntos, como lo hacemos con cada municipio y comuna, en cada rincón del interior provincial. Todos juntos, tirando para adelante, mejorando la calidad de vida de las familias. Sé que Gina hará una gran gestión”, señala la publicación de Llaryora y agrega: “junto a tantos intendentes y jefes comunales, unidos más allá de los colores políticos, conformamos un gran equipo que impulsa las transformaciones necesarias para seguir construyendo una #Córdoba pujante, con oportunidades de desarrollo y poniendo siempre en el centro a nuestra gente.”

Finalmente el Gobernador escribió: "Gina es la primera intendenta electa que surge de esta fuerza política, y su victoria en el sur provincial es una nueva demostración de que #ProvinciasUnidas representa una alternativa sólida para comenzar a escribir una nueva historia en nuestro país, basada en el federalismo, el trabajo y la producción. Este 26 de octubre tenemos que votar por

@JSchiaretti. ¡Juan es Córdoba, y quién mejor que él para defender a nuestra provincia en el Congreso! ¡VAMOS!"