En la cuenta regresiva para la inscripción de candidatos a diputados nacionales, la Justicia Federal confirmó que 18 listas disputarán las nueve bancas de diputados nacionales que renovará Córdoba en los comicios del 26 de octubre, cuando se utilice por primera vez para una elección nacional la boleta única de papel.

El diseño de la boleta única de papel (BUP) deberá contener las 18 listas, con la particularidad de que sólo los dos primeros candidatos tendrán su foto en la BUP. Aunque es posible que finalmente alguna agrupación, a pesar de haberse oficializado su participación, no presente finalmente candidatos, ya que podrían desistir aún de presentarse.

Al cierre previsto para la oficialización de agrupaciones (frentes y partidos políticos), la oferta electoral que encontrarán los cordobeses en la BUP será: ocho alianzas y 10 partidos políticos, con 162 candidatos titulares para la Cámara de Diputados de la Nación, que disputarán las 9 bancas que se renuevan.

Si finalmente todas las agrupaciones participan, la Boleta tendrá un largo muy considerable.

Alianzas

Las siguientes son las alianzas que participarán de la contienda:

La Libertad Avanza, en representación del oficialismo, sin candidatos confirmados todavía.

Provincias Unidas, la fuerza impulsada por el Gobierno provincial, que llevaría a Juan Schiaretti como primer candidato.

Fuerza Patria, la agrupación kirchnerista “oficial” en Córdoba, que llevará como primer candidato al actual diputado Pablo Carro.

Defendamos Córdoba, con Natalia de la Sota a la cabeza.

Ciudadanos, boleta que encabezará el ex árbitro y ex PRO Héctor “la Coneja” Baldassi.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - UNIDAD, que lleva como primera candidata a Liliana Olivero.

Encuentro por la República, con Aurelio García Elorrio como primer candidato.

Córdoba Te Quiero, apadrinada por José Bonacci, un libertario que va por fuera del armado oficial.

No hicieron alianzas

Además de estas 8 alianzas ya inscriptas, hay 10 partidos. De todos ellos, sólo la Unión Cívica Radical tiene sus candidatos definidos, que surgieron del proceso interno. Los dos principales candidatos son Ramón Mestre y Patricia Rodríguez, hermana del exministro de Eduardo Angeloz, Felipe Rodríguez.

Además de la UCR con su histórica lista 3, han oficializado su participación: