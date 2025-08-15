Elecciones legislativas: Juan Schiaretti encabeza la intención de voto en Córdoba

Con la cuenta regresiva en marcha rumbo a las elecciones legislativas de octubre, la consultora Zuban Córdoba publicó una encuesta realizada en agosto, que posiciona al exgobernador Juan Schiaretti como el dirigente con mayor respaldo electoral en la provincia.

En el escenario, Schiaretti, al frente del peronismo cordobés por Provincias Unidas, el frente que encabeza el oficialismo, obtendría el 36,7% de los votos para diputado nacional. Ubicado detrás del exmandatario provincial se ubica Gabriel Bornoroni, uno de la fórmula que agrupa a La Libertad Avanza junto al PRO de la UCR, con el 28,7%.

Más atrás aparecen la excordobesista Natalia de la Sota con el 8,1% y la kirchnerista Constanza San Pedro, con el 4,5% de la intención de voto.

La minoría de concentración de votos continúa con Héctor Baldassi del PRO (4,2%), Ramón Mestre de la UCR (3,5%), el vecinalista Aurelio García Elorrio (2,2%), Liliana Olivero de la Izquierda (2%), el libertario Agustín Spacessi (0,4%).

El mano a mano entre “el Gringo” y Juez

Schiaretti sigue primero con 35,1%. Luego le sigue Luis Juez y Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, que obtienen un 29,2%. De la Sota y Agustín González del Frente Renovador se ubican terceros con el 8,2%.

Imagen de los dirigentes

El estudio también evaluó la imagen de los principales dirigentes nacionales. Juan Schiaretti encabeza con un 71,9% de valoración positiva (siendo 20,2% de “muy buena” y 51,7% de "buena), ante un 25,9% de valoración negativa. Javier Milei alcanza un 56,7% de imagen positiva aunque su registro negativo también es alto, alcanzando un 41,9%.

En tanto, Karina Milei obtiene un 29,5% de aprobación y un 46,5% de imagen negativa.

Martín Llaryora y su gestión

En paralelo, la encuesta también pudo obtener el nivel de aprobación del gobernador Martín Llaryora y su gestión.

El actual mandatario provincial cosecha un 52,1% de respaldo (13,5% de aprobación total y 38,6% de aprobación parcial), contra un 45% de desaprobación. Estas cifras, junto a las de Schiaretti, configuran un escenario favorable para el oficialismo provincial a poco más de dos meses para los comicios legislativos.