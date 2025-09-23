Avanza la causa contra el sacerdote Patricio Cruz Viale, imputado por presunto abuso sexual gravemente ultrajante, y se elevará a juicio.

Así lo determinó el fiscal de instrucción Juan Ávila Echenique, el 15 de septiembre.

El cura oficiaba en el Santuario de Schoestantt del Cerro de las Rosas y la presunta víctima es una mujer de 47 años que relató (a principios del 2024), haber sido manoseada en el despacho personal del imputado ubicado en el predio en Rafael Núñez al 3500 .

Por ser un delito de instancia privada, se preservan todos los datos de la mujer denunciante.

Desde noviembre del 2024 se encuentra con prisión preventiva en el establecimiento carcelario de Bouwer, pabellón E del Módulo 1.

Ante el pedido contra la preventiva, la Cámara expresó que se cumplían los requisitos de riesgo procesal por la posibilidad de fuga y además de entorpecer la investigación.

El agravante que pesa sobre Viale, es ser ministro de culto y aprovecharse de su posición para perpetrar el abuso contra una feligresa.

Vale mencionar que el imputado no es “diocesano” es decir, no depende de la Diósesis de Córdoba sino directamente del Movimiento Schöenstatt.