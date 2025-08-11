La causa contra Guillermo Kraisman, por el intento de retirar un millón de pesos de un cajero bancario con el DNI de otra persona, fue elevada a juicio este lunes.

El exfuncionario municipal fue detenido el 16 de enero pasado cuando llegó a la sucursal de Bancor en barrio General Paz para retirar una suma millonaria con el documento de Virginia Martínez, "empleada fantasma" de la Unicameral.

Ver: Guillermo Kraisman iba a declarar como arrepentido pero desistió



La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Segunda Nominación, a cargo de Franco Mondino requirió la citación a juicio de Kraisman al considerarlo autor responsable del delito de "Defraudación en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa".

Ver: Caso Kraisman: imputaron a la "empleada fantasma” por falso testimonio



Las imputaciones que ordenó Mondino también incluyen a Luciana Castro, quien acompañó a Kraisman aquel 16 de enero, por el mismo delito en grado de autora.

La nómina de acusados termina con Virginia Martínez, la empleada de la Legislatura que provocó un escándalo en la Unicameral sobre la nómina de contratados y monotributistas.

Martínez está imputada, por el fiscal Mondino, al considerarla como probable autora responsable de "Falso Testimonio Agravado".