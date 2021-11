Embajadora de Francia en la UNC

La Embajadora de Francia en la Argentina visitó Córdoba y en su recorrida recaló en la UNC donde Claudia Scherer-Effosse, conversó con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri acerca de la cooperación universitaria entre ambos países.

Respecto de la relación entre ambas naciones en materia universitaria, la embajadora señalo en declaraciones a Canal U que “el tema de cooperación entre universidades es algo muy fuerte de la relación bilateral entre Francia y la Argentina, desde hace muchos años. Cuando uno revisa las instituciones importantes de esa cooperación universitaria sobresalta porsupuesto la Universidad Nacional de Córdoba, que además es la más antigua de la Argentina, tiene sus 400 años, es una venerable señora mayor pero muy dinámica. Para preparar mi entrevista con el Rector, supe que hay 17 acuerdos entre la Universidad de Córdoba y universidades y escuelas francesas y se trabaja en muchos y diferentes sectores.”

Asimismo Scherer-Effosse expresó que “también tenemos el Centro Franco Argentino en la universidad que trabaja para que vengan cada año tres especialistas en diferentes especialidades de ciencias sociales y de ciencias exactas para hacer estadías de 15 días dando seminarios, entrevistas y charlas, entonces este centro que existe desde 2009 ya tiene una trayectoria de encuentros. También muchos estudiantes de la Universidad de Córdoba van a Francia y viceversa. Me encontré con una joven que estudia lenguas en la universidad y que pasó un año entero en un colegio en Toulon, al sur de Francia, y siempre me interesa recuperar la experiencia que tuvieron esos estudiantes en Francia.”

Es de destacar que Claudia Scherer-Effosse se convirtió en 2019 en la primera mujer al frente de la embajada de Francia en Buenos Aires. Para entonces, ya había unas 40 embajadoras de su país por el mundo, gracias a una ley de 2012 que impuso que al menos el 40% de los cargos directivos sean ocupados por mujeres.

En una Francia preocupada por la equidad de género, su presidente, Emmanuel Macron, participó en París del Foro Generación Igualdad, que coorganiza con ONU Mujeres y México, y al que asistió el presidente argentino Alberto Fernández.

Al respecto, durante la entrevista brindada en Córdoba a Canal U, la embajadora francesa dijo que “es un tema importante en los dos países pero no creo que se pueda decir que la Argentina está atrasada, yo veo por ejemplo en la nueva Cámara de Diputados que va a inaugurarse el 10 de Diciembre es completamente paritaria, es algo que todavía nosotros (Francia) no llegamos a ser, y veo en las listas tienen que ser un hombre y una mujer y es obligatorio, en Francia en cambio, tenemos eso pero había también la posibilidad para los partidos que no cumplan de pagar una multa y varios partidos la pagaron. Es fue antes porque ahora la multa no es en dinero sino que es el rechazo del electorado, así que ya lo estamos haciendo.”

“Hay movimientos en los dos países en favor de la igualdad de género, Francia y el gobierno francés en particular, estuvo muy atento de la discusión del año pasado a propósito de la ley que se aprobó en Diciembre de acceso al aborto legal, que para Francia es un avance en materia de igualdad de género y los dos presidentes, el francés y el argentino conversaron al respecto varias veces”, puntualizó Claudia Scherer-Effosse.