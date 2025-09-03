Este jueves, el Senado de la Nación tratará el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cual ya fue rechazado por la Cámara Baja.

Por este motivo, se convoca a una movilización nacional para apoyar el rechazo y alentar a los senadores a que frenen el veto firmado por el presidente Javier Milei.

En Córdoba, la convocatoria es en la Catedral, desde a las 12. La invitación alcanza a todo el colectivo de personas con discapacidad, a las familias, a prestadores independientes, a instituciones, a transportistas, entre otros.

Julia Domínguez, prestadora independiente, expresó a Canal 10 que estarán trabajando “en apoyo a la sesión del Senado para que se rechace el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.”

Durante el gobierno de Javier Milei se aplicó un fuerte recorte al sistema de apoyo para este sector. Se dieron de baja pensiones, se insistió con trámites engorrosos para verificar si las personas debían cobrar una pensión y se recortó el presupuesto para prestadores y talleres protegidos.

En Córdoba hay 4 mil personas afectadas por los recortes de las pensiones que realizaron un reclamo. Sin embargo, Domínguez considera que debe haber muchas más que se resignaron a luchar por ese derecho.