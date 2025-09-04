Conmovido y al borde de las lágrimas, el senador Luis Juez cerró este jueves el tratamiento del rechazo al veto del presidente Javier Milei contra la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Después del cierre de los titulares de bloques parlamentarios, Juez pidió hablar fuera del reglamento para dar un agradecimiento a los senadores que sostendrían el proyecto aprobado por una amplia mayoría.

“Antes de que esa pantalla se pinte de verde quiero, con todo el corazón, agradecerles a todos, más allá de las posiciones ideológicas, en nombre de mi hija Milagros, sus hermanos, mi señora, los cientos de miles de criaturas, y la inmensa cantidad de asistentes terapéuticos, rehabilitadores y transportistas”, afirmó el senador cordobés.

Juez terminó su breve intervención recordando a todas las personas que sufren discapacidad. “Ellos se merecen visibilidad a un problema que históricamente pretende ser escondido”, señaló.