Este jueves, el Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue con un resultado contundente: sesenta y tres votos a favor y siete en contra.

En ese marco, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, agradeció a los senadores y senadoras por haber votado a favor de la ley.

“Esto es un triunfo de nuestra democracia, que se afirma para proteger y acompañar a nuestra gente, especialmente a quienes forman parte de un sector tan vulnerable en la Argentina”, publicó el mandatario provincial en sus redes sociales.

Además, remarcó que Argentina no podrá salir adelante si le da “la espalda a quienes más lo necesitan” y adelantó que su gestión seguirá “fortaleciendo programas específicos y articulando acciones conjuntas con las organizaciones de la sociedad civil”.