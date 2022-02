Con entradas agotadas, comenzó la primer noche del Cosquín Cuarteto, y la música popular cordobesa invadió las calles de la ciudad del Valle de Punilla.



El público hizo fila de más de tres cuadras para entrar a la plaza Próspero Molina y ver a sus ídolos al son cuartetero subir al escenario Atahualpa Yupanqui. Las dos noches del Cosquín Cuarteto son el broche final de la 62º Edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.



El evento se transmite en vivo por la Televisión Pública y Canal 10, en el marco del Festival País, desde las 22 horas.

El lunes fue el turno de Dale Q’Va, La Konga, Q’Lokura, Magui Olave, Chipote, Monada, Tyago Griffo, Facu Gutiérrez y Omega.



El espectáculo comenzó pasadas las 20 horas con Omega, la banda sanjuanina radicada en Córdoba, que puso a bailar a todo el anfiteatro, que estaba sin butacas. El cantante de la banda, Hugo Flores publicó imágenes de su gran show en las redes sociales.

Tyago Griffo, el hijo de Gladys la "Bomba" Tucumana, también puso al público a gritar y bailar de entusiasmo con sus canciones pegadizas. Su madre se presentaba en la gala de Premios Carlos 2021 en Villa Carlos Paz, y luego de la velada salió corriendo para ver el concierto de su hijo en el tan preciado Atahualpa Yupanqui.



Magui Olave, fue la elegida para abrir el show televisivo desde las 22. Con una Próspero Molina que estallaba de emoción por tener una programación de carismáticos cuarteteros por delante, la cantante hizo vibrar el escenario con una gran energía bailantera al interpretar las canciones “Jurabas tu”, “Te recuerdo”, “Dueles”, “Amores como el nuestro”, “La cola”, y “El parrandero”.

La cordobesa obtuvo un Premio Gardel 2021 en la categoría mejor álbum artista de cuarteto, con “Aprender A Volar”. Magui se ha ganado un lugar en el cuarteto por su talento y carisma. Además, es prima de Ulises y Rodrigo Bueno. También, de Juan Carlos Olave, ex arquero de Belgrano y esposa del futbolista Matías Suárez.



El número siguiente fue la banda cordobesa Chipote, que interpretaron "Devuélveme el corazón”, “Prefiero ser tu amante”, “Me vas a extrañar”, “No pachanga naninga” y “El soltero”, entre otras canciones.



También, subieron al escenario Monada con “Te juro que me voy, me voy”, “Ese soy yo”, “Fumar”, “Encuentro casual”, “Si yo me vuelvo a enamorar” y “Para volver a verte”.

En la madrugada se sumaron los recitales de Q’Lokura, Dale Que Va, La Konga y cerca de las 4.20 cerró la primer luna cuartetera, Facu y La Fuerza.

El Festival Cosquín Cuarteto termina este martes con las presentaciones de La China Romero, Walter Salinas, Amato, Pelusa, Desacatados, Jean Carlos, Ulises Bueno, Damián Córdoba, Sabes Que y The Monkey.



Mirá el video completo de la primer luna cuartetera:

Información sobre las entradas:



Cosquín Cuarteto termina este martes, las entradas se consiguen a través de www.edenentradas.com.ar

Tienen un valor de $2500. Para los menores de entre 6 a 12 años, cuestan $1000.