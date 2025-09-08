El trabajo sigue estando en el centro de las preocupaciones de los argentinos. La crisis en el sector es creciente y el gobierno de Córdoba dispuso una variante al histórico Plan Primer Paso con el foco en los jóvenes, pero también en las personas mayores de 45 años que han quedado a la deriva como consecuencia de la pérdida de puestos formales por el ajuste del gobierno central.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, explicó los requisitos para poder acceder al programa.

La funcionaria empezó informando que, a partir de este lunes, comienzan las inscripciones para todos los mayores de 26 años que estén buscando trabajo o se encuentren sin empleo formal.

Los interesados tienen que hacer la inscripción a través del CIDI, pero antes deben encontrar una empresa donde poder desarrollar la práctica laboral.

Son contratos por tiempo indeterminado con 10.000 cupos: 5.000 en la modalidad de práctica laboral y 5.000 en la modalidad de relación de dependencia.

Habrá un 5% con prioridad para las personas con discapacidad y también preponderancia para los mayores de 45 años y para los habitantes de las zonas del noroeste y del sur de la provincia.

Jure también resaltó la concertación público-privada de la iniciativa. Aclaró que serán las empresas quienes paguen el salario de los que acceden al programa en la modalidad de tiempo indeterminado.

El Gobierno pagará un monto correspondiente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, $322.200, durante 12 meses y, en el caso de los mayores de 45 años o de quienes están en el programa de Igualdad Territorial, será un SMVM y medio.

Por último, la ministra anticipó que la idea es que la propuesta comience el próximo 10 de noviembre y volvió a resaltar la mancomunión que existe en Córdoba para solventar este tipo de oportunidades con financiamiento del Estado y del sector privado.