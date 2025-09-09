El dueño de Proaco, Lucas José Salim, calificó de brutos a los bonaerenses y les deseó “25% de inflación, desabastecimiento y más desnutrición infantil” después de la derrota de Javier Milei en las elecciones del domingo a manos del peronismo.

“Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros , son brutos , son pobres por como votan , pero están acostumbrados a que “el patrón” político les regale una chapa y con eso les alcanza”, afirmó Salim en su cuenta de X.

Al ser consultado por el tenor racista de su mensaje, en una entrevista con Radio con Vos, el empresario inmobiliario aseguró que la red social de Elon Musk no es “para racionales”.

“No lo borré porque ya se había viralizado y porque había que ponerle contenido, el contenido es señores este no es un problema de este gobierno, la provincia de Buenos Aires está así por los últimos 40 años”, afirmó Salim.

Después del repudio que generaron sus dichos, el empresario cordobés hizo una nueva publicación en su cuenta de X donde aseguró que no odia al conurbano y calificó de “duro” su mensaje anterior.

“Yo creo en el trabajo, la educación y el esfuerzo. No quiero ofender, quiero despertar. Si te molestó lo que dije imagínate lo que es vivirlo todos los días…”, expresó.