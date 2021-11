La tormenta del martes último que afectó a la ciudad de Córdoba y otros puntos de la provincia, provocó entre otros inconvenientes, las caídas de postes y cables del tendido eléctrico, por lo que varios barrios debieron sufrir cortes de luz prolongados. En Camino a 60 Cuadras entre el kilómetro 9 y 11, más de cuarenta familias están sin energía eléctrica desde ese día.

Julieta, una vecina del lugar aseguró que "es indignante estar así, tenemos un servicio muy caro" a pesar de figurar como zona residencial para el cobro de las tarifas de energía eléctrica. "Somos 40 familias aproximadamente las que estamos sin servicio" dijo, a pesar de los reclamos realizados por diferentes vías a EPEC.

En diálogo con "Crónica Matinal" por Canal 10 señaló que "no sabemos quien nos va a reponer la mercadería, no podemos hacer nuestra tareas cotidianas" para las que se necesita la energía eléctrica. Luego agregó que "es indignante estar sin luz y se suma la inseguridad que tenemos, ya que hay robo de cables, hace dos meses que estamos sin Internet porque Telecom tampoco nos soluciona el problema, en esta zona siempre estamos descartados de todo".

A su turno Yanina, otra vecina del lugar afirmó que en la empresa de energía "no te atienden los teléfonos" aunque reconoció que las cuadrillas estuvieron trabajando en la zona. En esa dirección aseveró que "estuvieron un rato" y el problema no se solucionó. Dijo que algunos vecinos tienen grupos electrógenos con los que enfrentan la situación y por "ahí nos prestan para cargar los celulares".

Asimismo recordó que "el año pasó lo mismo y tuvimos que repartir la comida entre todos los vecinos" ya que no se podía conservar. Además, aseguró que "estos tres días sin luz, nos van a cobrar lo mismo, cobran estimativamente porque no pasan a medir, encima estamos pagando una luz carísima" para no tener el servicio.